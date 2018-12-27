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Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliyesine karar verildi

27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - ABD'ye evrak gönderirken suçüstü yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz ile avukatı hazır bulundu.

Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, sanığa bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Sanık önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, bakımından sorumlu olduğu 13 yaşındaki Şeyma Öksüz'ün yerine ABD'ye posta yoluyla evrak göndermeye çalıştığını belirterek, "Gönderilen evrak, akrabası olan şahsın pasaport işlemleriyle ilgilidir. Bunun FETÖ'ye ne gibi bir faydası olabilir. Müvekkilin tahliyesine karar verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutukluluğun bir tedbir oluşunu dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı.

İnceleme sonucu zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi ve örgütün sözde "Üsküdar il imamlığı"nı yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evrak bulunmuştu.

Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Öksüz'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
  1. Adil Öksüz
  2. Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası
  3. Esmaül Hüsna Öksüz

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