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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davada dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere savcıya gönderilmesi kararlaştırıldı- Sanıklardan eski polis Kenan Gülbay'ın "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle Balıkesir'de yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi

08 Şubat 2019 Cuma 12:12
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kilit isimlerinden, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davanın dosyasının, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Kenan Gülbay ile bulunduğu cezaevinden videokonferans sistemi üzerinden bağlantı kurulan duruşmada Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Gülbay'ın, "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve karar örneğinin gönderildiğini bildirdi.

Bazı sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından talepleri sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere kendisine gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, darbe girişiminin ardından yakalanan Öksüz'e ilişkin tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyanın gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği, Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, Öksüz'ün serbest kalmasına ilişkin kusurlu oldukları ifade edilen iddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", 21 kişi için de "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve bir sanık için ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:12
  1. Adil Öksüz
  2. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ

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