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Kemal Öksüz kimdir? Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı mı nerede yakalandı? Kemal Öksüz Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütü FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in sağ kollarında biri olan örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da paketlendi. Peki Kemal Öksüz kimdir?

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
Kemal Öksüz kimdir? Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı mı nerede yakalandı? Kemal Öksüz Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütü FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in sağ kollarında biri olan örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da paketlendi. Peki Kemal Öksüz kimdir?

Türkiye'den bir grup avukatın, nisan ayında aralarında Kemal Öksüz'ün de olduğu 17 kişi hakkında FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

HER TAŞIN ALTINDAN KEMAL ÖKSÜZ ÇIKIYOR

İşte firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün ABD'li senatörlerle olan yakın ilişkisi ve Türkiye aleyhine yürüttüğü lobi faaliyetleri ile gündeme gelmişti. 

KILIÇDAROĞLU'NA PLAKET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 17 Aralık’tan hemen önce 4 Aralık 2013’te ABD’de FETÖ’nün üst düzey isimleriyle görüştüğü ortaya çıktı. ABD’deki çeşitli FETÖ kuruluşlarının yöneticiliğini yapan Mahmut Yeter, Faruk Taban, Kemal Öksüz ve Talha Saraç ile görüşen Kılıçdaroğlu’na örgüt tarafından plaket verilmişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
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