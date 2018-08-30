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Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:13
Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Ermenistan basını, Öksüz'ün Interpol tarafından arandığı, dün yapılan operasyonla yakalandığı aktardı. Yerel basındaki haberlerde Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

YAKALANMA SEBEBİ: KONGRE ÜYELERİNE USULSÜZLÜK

Ermeni basını, Öksüz'ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç içerisinde Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz'ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

32 ABD'LİYE BİNLERCE DOLAR VERDİĞİ İDDİASI

Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz'ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye'de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz'ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD'li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:13
  1. Türkiye
  2. Azerbaycan
  3. Ermenistan
  4. Adil Öksüz
  5. kemal öksüz

YORUM YAZ

  • turgutturgut14 dk önce
    Ne hallere düşmüşler, kilise ayinlarine giderler, keçi sakal salarlar, mini etek giyerler, yarım porsiyon mini etek, uzun favor, yerine göre ülkücü bıyık salma, solcu gözükmek için solcu sakalı, gavur ismi: tüm bunları İslamiyeti hakim kılmak için yapıyorlarmış, insanlar cehenneme gidecekmiş, çok üzülüyorlarmış, kendilerini feda ediyorlarmış...ulan oğlum siz ne biçim mahluksunuz... Siz yeryüzünde olmayan hangi kavime aitsiniz... Allah bunları helak etti... Halen akılları başlarına gelmedi.. Başlarındaki ...uran Kokmuş Feto bunlara haşhaşı iyi basmış...
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL8 dk önce
    Kevin..? Kendimi gülmekten tutamiyorum.."Christian" daha güzel yakisirdi..hehe..
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc18 dk önce
    Adamda tam ermeni surat var. Demekki layik oldugu yerde pineklemish.
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