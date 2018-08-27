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Adil Öksüz'ü saklamıştı... Erdal Şen için müebbet istendi!

TSK imamı Adil Öksüz’ün kaçmasına yardımcı olan eski gazeteci Erdal Şen hakkında yürütülen 2. soruşturma tamamlandı. Adil Öksüz’le darbeden 5 gün sonra aynı evde kalarak saklanmasına yardımcı olan Şen’in çok sayıda örgüt üyesi ile telefon trafiği tespit edildi. Hakkında hazırlanan iddianamede örgütün temel hedefi olan darbe girişimine teşebbüs ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu değerlendirmesi yapılan Şen’in, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:18
Adil Öksüz'ü saklamıştı... Erdal Şen için müebbet istendi!

FETÖ'nün medyadaki kilit isimlerinden bir tanesi olan eski Habertürk Haber Müdürü ve Ankara Temsilcisi Erdal Şen hakkında, mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla darbe girişiminin yönlendiren mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Şen'in 'anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bu dava Şen hakkında açılan 2'nci dava oldu. Şen geçtiğimiz süreçte 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR

Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede Şen'in FETÖ bağlantıları masaya yatırıldı. Şen'in 15 Temmuz'dan önce mahrem imam Adil Öksüz'le çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Şen'in diğer FETÖ üyeleriyle de yoğun bir iletişim kaydı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, Şen'in, darbe girişimine teşebbüs eylemine katılarak, iştirak ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

BYLOCK EŞİNİN ÜZERİNE

Eşi Emine Şen'in Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün her ailede bir kişi üzerinden Bylock kullanımıyla ilgili bir tasarrufu olduğu göz önüne alındığında bu programı Şen'in kullandığı aktarıldı. İddianamede Erdal Şen'in kullandığı 3 telefon hattının HTS analizi de yer buldu. İncelemelere göre Şen'in Adil Öksüz eşi Aynur Öksüz, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez, firari gazeteciler Kerim Gün, Bilal Şahin, eski Habertürk TV Haber Koordinatörü Oğuz Usluer gibi çok sayıda örgüt üyesiyle yoğun görüşme trafiği belirlendi.

AYNI EVDE KALDILAR

Şen'e ait telefon hatlarının baz araştırmasına dair ayrıntılar da iddianamede yer alan deliller arasında bulunuyor. Şen'in kullandığı telefonları baz bilgilerine göre Adil Öksüz'le 19 Temmuz 2016 tarihinde Sakarya Akyazı ilçesinde aynı evde kaldıkları anlaşıldı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:18
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Erdal Şen
  5. FETÖ üyesi
  6. Adil Öksüz
  7. Can Tuncay
  8. istanbul cumhuriyet savcısı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    asın bu milletin üzerindeki kan emici pislik kene fatöşçüleri.
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Siyonist tohumu, kalıbına köpek pislesin senin iki ayaklı kuyruksuz münafık vatan haini it
Bugünkü Akit

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