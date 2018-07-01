0553 313 94 23

Adil Öksüz operasyonunun başındaki isimd e FETÖ'cü çıktı!

FETÖ'cü vatan haini Adil Öksüz'ün yakalanması için kurulan ekibin başındaki Ercan Özoğluöz'ün 320'ye yakın boş operasyona imza attığı ortaya çıktı.

01 Temmuz 2018 Pazar 08:20
Adil Öksüz operasyonunun başındaki isimd e FETÖ'cü çıktı!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Adil Öksüz'ü yakalamak için üst üste birçok operasyon düzenlendi.

Operasyonlardan sonuç alınamamasının nedeni şimdi daha iyi belli oldu.

Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan ekibin başıdaki isim FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMASI İÇİN...

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün Adil Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptığı belirlendi.

320 BOŞ OPERASYON

Akşam'ın haberine göre; Adil Öksüz'e yönelik 320 boş operasyon düzenleyen Özoğluöz, Öksüz'ün İstanbul'da olduğuna dair gelen istihbaratı da gerekli birimlerle paylaşmadı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 08:20
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. FETÖ
  4. Adil Öksüz
  5. ercan özoğluöz

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc7 sa önce
    O hanler kimbilir kendi evlerinde kachaini sakladilar. Sorgularda sorulmalidir. Hücre evlerin adetleri ve kendi bünyelerinde gizledikleri hainlerin adetini.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM4 sa önce
    Devletlular yeni mi uyandı?Dile kolay 320 boş, başarısız operasyonu soran, sorgulayan yok. Vatandaş olarak diyorum ki emniyet müdürünü de koruyan, kollayan bir yapı var. SÜLEYMAN SOYLU YA GÜVENİYORUZ, bu kanı bozuklukları ona havale ediniz.
  • Vatan severVatan sever3 sa önce
    Bu pi.ide assınlar.
  • Ibrahim akIbrahim ak6 sa önce
    Bu şekil olaylar devletin itibarına gölge düşürüyor
  • meçulmeçul6 sa önce
    siz bu şerefsizleri katilleri assaydınız bu itler sersfsizler çorap söküğü gibi kendileri teslim olurlardı....
  • AyhanAyhan6 sa önce
    Bunun gibi tum seresiz vatan hainlerinin derisini yuzup konusturacaksin
  • FetoculerFetoculer7 sa önce
    Gelde sen simdi bu Feto eniklerini şehir meydanlarinda ... çekme..
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL5 sa önce
    İyice bir ezin. Ağız burun yer değiştirsin. Asamıyorsanız, bari ezin. Sorun bakalım kaç kişinin kanına girmiş. Daha kaç kişi varmış.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
  1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
  2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
  3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
  4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
  5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
  6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
  7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
  8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
  9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
  10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
  11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
  12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
  13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
  14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
  15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
  16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
  17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
  18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
  19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
  20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!