Adil Öksüz operasyonunun başındaki isimd e FETÖ'cü çıktı!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Adil Öksüz'ü yakalamak için üst üste birçok operasyon düzenlendi.

Operasyonlardan sonuç alınamamasının nedeni şimdi daha iyi belli oldu.

Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan ekibin başıdaki isim FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMASI İÇİN...

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün Adil Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptığı belirlendi.

320 BOŞ OPERASYON

Akşam'ın haberine göre; Adil Öksüz'e yönelik 320 boş operasyon düzenleyen Özoğluöz, Öksüz'ün İstanbul'da olduğuna dair gelen istihbaratı da gerekli birimlerle paylaşmadı.