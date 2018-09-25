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Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Adil Kullanım Noktası’nda yaptığı değişiklikler 1 Mayıs 2017 itibarıyla yürürlüğe girmişti

25 Eylül 2018 Salı 17:02
Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun  Adil Kullanım Kotası (AKK) diğer adıyla Adil Kullanım Noktası’nda (AKN) yaptığı değişiklikler 1 Mayıs 2017 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Fakat “AKK kalktı, kota geldi” tartışmaları hâlâ devam ediyor.

İşte 5 soruda AKK hakkında merak edilenler: 

1- Adil kullanım kotası kalktı mı?

Evet ama kısmen. Yeni düzenlemeyle gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında Adil Kullanım Kotası uygulanmayacak. Bu saatler arasındaki internet kullanımı, tüketicilerin paketlerinde belirtilen AKK’ye dahil edilmeyecek. Böylelikle hızlarını daha az etkileyen oranda ve daha fazla internet tüketebilecekler. Fakat asıl olarak Adil Kullanım Kotası uygulaması 31 Aralık 2018 tarihinde tamamen kaldırılacak. AKK’nin kalkmasıyla internet servis sağlayıcıları da yeni paketlerini buna göre ayarlıyacak.

2-İnternet hızım düşecek mi?

Evet düşecek ama daha az düşecek. Adil Kullanım Kotası sınırını aşan kullanıcıların internet hızı kademeli olarak iyileştirilecek. Daha önce AKK’yi aşan tüm sabit genişbant kullanıcılarının 3 Mbit/saniyeye indirilen indirme hızları, artık kademeli düşürülecek. Adil Kullanım Kotası aşıldığında sunulacak olan hız tüketicinin paketine göre 3 Mbit/ saniye ile 64 Mbit/saniye arasında değişecek. Bu arada düzenleme kapsamında 1 Mart 2017 tarihinden itibaren veri indirme hızı, mobil internet için ise asgari 128 Kbit/sn olarak uygulanıyor.

3-Kota aşımında ek ücret olacak mı?

İşin esas tartışma noktası da bu. Mevcut durumda interneti kotalı olan tüketiciler, halihazırda limit aşımında GB başına belirli bir tutar ödüyor. “Sınırsız” veya “Limitsiz” olarak adlandırılan paketler Adil Kullanım Kotasına tabi. Bir anlamda hız ve kota aslında her iki seçenekte de sınırlı. Yeni uygulama ile hayatımıza giren “AKK’siz tarifeler” ise bu anlamda gerçekten ‘sınırsız’ olacak. Mevcut taahhüdü devam eden internet kullanıcıları için Adil Kullanım Kotası aşıldığında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek. Bu aboneler, ek ücret ödemeksizin yeni düzenlemeden yararlanacak. Yeni tarife seçecekler için ise AKK’siz tarifeler sunulacak. Bu paketlerde AKK uygulanmayacağı için limit aşımında GB başına ek ücretlendirme de söz konusu olamayacak.

4- Kimleri etkileyecek?

Mayıs’ta hayata geçen gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKK’nin uygulanmayacak olması, tüm sabit internet kullanıcılarını etkiliyor. Adil Kullanım Kotası aşıldığındaki GB başına ek ücretlendirme ise şimdilik sadece yeni abone olacak veya yeni taahhüt verecekleri ilgilendiriyor. Bu doğrultuda operatörler de ‘AKK’siz tarifelerini’ birer birer açıklıyor. 31 Aralık 2018 tarihinde AKK tamamen kalkacağı için sunulan tüm paketler de bu kapsama alınıp, fiyatlar buna göre olacak. 2019 yılı başından itibaren tüm internet aboneleri düzenlemeden etkilenecek. Tarifeler “kotalı” veya “kotasız” olacak. Ayrıca “AKK” gibi bir uygulama söz konusu olmayacak.

5- İyi mi oldu, yoksa kötü mü?

Türkiye’de sabit internet abonelerin aylık internet tüketimi ortalama 66 GB. AKK ise paketlere göre değişmekle birlikte genelde 50 GB/75 GB. Türkiye’deki abonelerin çoğunluğu da AKK’yi aşmıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs’ta hayata geçen uygulama öncelikli olarak ortalamanın üzerinden internet tüketenleri ilgilendiriyor. 2018 yılından sonra ise herkesi kapsayacak. Aslında 2018’den sonra olan şu olacak: Nasıl ki elektrik ve su tüketiminde “aylık sabit fatura ile sınırsız kullanım” gibi bir tarife veya seçenek yoksa aynı şey internet için de geçerli olacak. İnterneti gerçekten “sınırsız” kullanmak isteyenlere de buna göre fiyat sunulacak.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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