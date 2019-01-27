Adil Çelik kimdir? Ak Parti Gazipaşa belediye başkan adayı Adil Çelik Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Gazipaşa belediye başkan adayı Adil Çelik oldu. Peki, Adil Çelik kimdir? Adil Çelik kaç yaşında? Adil Çelik nereli?

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Gazipaşa belediye başkan adayı Adil Çelik oldu. Peki, Adil Çelik kimdir? Adil Çelik kaç yaşında? Adil Çelik nereli? Adil Çelik kimdir? Adil Çelik, 1970 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gazipaşa’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çelik, 17 yıllık hekimlik hayatının 14 yılında Gazipaşa’da görev yaptı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti’den Antalya, Gazipaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan Çelik, iyi derece İngilizce biliyor.

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