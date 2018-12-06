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Adil Aşırım kimdir nerelidir? AK Parti Iğdır belediye başkan adayı Adil Aşırım kaç yaşında?

Adil Aşırım AK Parti Iğdır belediye başkan adayı olarak isminin açıklanmasıyla birlikte Adil Aşırım’ın kim olduğu araştırılıyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olan Adil Aşırım kimdir? Adil Aşırım nereli ve kaç yaşındadır?

06 Aralık 2018 Perşembe 12:39
Adil Aşırım kimdir nerelidir? AK Parti Iğdır belediye başkan adayı Adil Aşırım kaç yaşında?

Adil Aşırım AK Parti Iğdır belediye başkan adayı olarak isminin açıklanmasıyla birlikte Adil Aşırım’ın kim olduğu araştırılıyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olan Adil Aşırım kimdir? Adil Aşırım nereli ve kaç yaşındadır?

Adil Aşırım kimdir nerelidir?

1964’te Iğdır’da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yapmıştır. 20. Dönem TBMM’de milletvekilliği de yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:39
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