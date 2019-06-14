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Adı “Şeytan şehri”, görenler ise hayran kalıyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan “şeytan şehri” kayalıkları ismi ile ürkütse de eşsiz güzelliği ile hayran bırakıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 12:09
Adı “Şeytan şehri”, görenler ise hayran kalıyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan “şeytan şehri” kayalıkları ismi ile ürkütse de eşsiz güzelliği ile hayran bırakıyor.


Sivas’in Divriği ilçesi Maltepe sınırları içerisinde bulunan ilginç görünüme sahip kayalıklar, gece ay ışığında yüzlerce insan yüzünü andırdığı için bölge “şeytan şehri” olarak adlandırılıyor. İsmi ürkütücü olsa da kayalıklar sahip oldukları farklı jeolojik yapı, rengi ve simetrisi ile kendine hayran bırakıyor. Kayalıklar eşsiz güzelliği ile turizme kazandırılmayı bekliyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayalıkların oluşum şekillerinden bahsederek turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Özpay, “İlginç görüntü oluşturan kaya ve toprak renkleri ile dikkat çeken bu kaya şekilleri turizm açısından değer oluşturmaktadır. Divriği ilçesi Maltepe köyünde şeytan şehri ve şeytan kayalıkları olarak adlandırılan kırgı bayırlar da yine benzer bir şekilde oluşmuştur. Özellikle oran olarak baktığımızda yüzde 65-70 kil içeren bu arazi üzerinde gelişen, daha çok bitki örtüsünden yoksun, eğimin etkili olduğu bir sürecin sonunda oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu oluşum bizim için çok önemli. Bu köyde eğimi fazla olan yüzeyler genellikle yağmurun etkisi ile aşınmış ve daha sonra birbirini takip eden keskin sırtlar ortaya çıkartmış“ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:09
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