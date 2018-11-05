Adi kullanım kotası nedir? Adi kullanım kotası kaldırıldı mı ne zaman kaldırılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Adil kullanım kotası 2019’da kaldırılacak" diye konuştu. Peki Adil kullanım kotası(AKK) nedir?

İnternet kullanıcıları tarafından sık sorulan sorulardan olan "limitsiz internet almıştım, niye hızım yavaşladı", "limitsiz internet aldım, kota çıktı" gibi durumlarda size yardımcı olacak bu kısa rehberi hazırladık. Adil kullanım kotası veya adil kullanım noktası (AKK), internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

AKK uygulaması, Türkiye Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından zorunlu kılınmış bir uygulamadır. Kota belli bir limitten sonra internetin ek ücrete tabi olmasını sağlayan uygulamanın ismidir. Adil Kullanım Kotası ise belirtilen kota sınırının aşılması durumunda mevcut internet hızının yavaşlatılmasını sağlayan bir uygulamadır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB’lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps’a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.