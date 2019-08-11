Adı Galatasaray ile anılıyordu! Mehmet Topal'dan flaş karar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ve Celta Vigo ile görüştüğü kaydedildi.

2012 yılında Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Mehmet Topal, sarı lacivertli kulübe 7 yıl hizmet etmişti. Fanatik'te yer alan habere göre; ayrılık sonrası Süper Lig'in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya'ya dönmeye karar verdi. Menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga'da sürdürmeye hazırlanıyor. Galatasaray'la adı anılıyordu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın adı Galatasaray ile anılıyordu.

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