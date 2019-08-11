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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Mehmet Topal'dan flaş karar

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ve Celta Vigo ile görüştüğü kaydedildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Mehmet Topal'dan flaş karar

2012 yılında Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Mehmet Topal, sarı lacivertli kulübe 7 yıl hizmet etmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; ayrılık sonrası Süper Lig'in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya'ya dönmeye karar verdi.

Menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga'da sürdürmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'la adı anılıyordu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın adı Galatasaray ile anılıyordu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
  1. Batur Altıparmak
  2. Celta Vigo
  3. Süper Lig

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