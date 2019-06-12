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ADH’de afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH), 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
ADH’de afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH), 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.


ADH’de, 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Tatbikatı yapıldı. Bu yıl ki tatbikatta senaryo gereği C blok poliklinik zemin katında elektrik kontağından büyük bir yangın meydana geldi. Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Erhan Eken tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller olay yönetim merkezine çağrıldı ve tahliye emri verildi. Koordinasyon yetkilisi,sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi; operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yaptı. Gerekenlerin yapılması için talimat verdi.



Yaşanan bu durum karşısında hastane içindeki hastalar tahliye edildi. Yangından 12 hastanın etkilendiği öğrenildi. Oluşturulan triaj alanında muayeneleri gerçekleştirilen hastaların sekizi sarı alana alınarak oksijen tedavisine başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olan dördü hastadan ikisi ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



Başhekim Vekili Uzm. Dr. Erhan Eken, yaptığı açıklamada; “Yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek, kriz yönetme alışkanlığını pekiştirmek ve personelin görev ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla her yıl değişik afet senaryoları üzerinden tatbikatlar yapılmaktadır. Olası bir yangına hazırlık düzeyini artırarak; hızlı, uygun ve etkili müdahalede bulunmak amacıylayoğun bakım, TRSM, acil servislerin ve itfaiyenin katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü tatbikat başarıyla tamamlanmıştır. Tatbikata katılan personelimize teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
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