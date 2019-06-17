ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl sonu sergisi Aydın Devlet Hastanesi (ADH) Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladıkları yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Aydın Devlet Hastanesi (ADH) Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladıkları yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim alan minik öğrencilerin bir yıl boyunca yapmış oldukları resim ve el işi etkinlikleri, düzenlenen sergi ile ailelere sunuldu.

ADH Başhekim Vekili Erhan Eken, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Kamil Kayhan ve Uzm. Dr. Metin Öztürk, Hastane Müdürü Gökçehan Kandilli, Müdür Yardımcısı Ömer Çelik, Kreş Müdürü Gamze Mercan Sağoğlu, öğretmenler ve kreş personelinin katılımı ile Vali Recep Yazıcıoğlu Sergi alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışı İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Selma Özcan tarafından yapıldı.

İki gün boyunca ziyaretçilere açık kalan sergide çocuklara ait yüze yakın ürün sergilendi.

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