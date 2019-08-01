Aden'deki saldırıların bilançosu: 49 ölü

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de bugün bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aden'deki saldırılara ilişkin hükümet kanadından ilk resmi açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Aden'in batısında yer alan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Askeri kaynaklar, Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreninin İran destekli Husiler tarafından hedef alındığını ve saldırıda ölenler arasında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğunu aktarmıştı.

- Husiler üstlendi

Husilere ait El-Mesira televizyonu da El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, İHA ve orta menzilli balistik füzeyle düzenledikleri saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu ifade etmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden daha önce yapılan açıklamada da Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezini hedef alan saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.







