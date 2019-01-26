Aden'de son 3 yılda 103 suikast düzenlendi Yemen'in Aden kentinde, Husilerden kurtarılarak BAE güçlerinin kontrolüne geçtiği 2015-2018 yıllarında 103 suikast yaşandı

BEYRUT (AA) - Yemen'in "geçici başkenti" konumundaki Aden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin kontrolüne girdiği 2015'ten 2018'e kadar 103 suikasta tanıklık etti. Cenevre merkezli SAM İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü tarafından yayımlanan raporda, ülkenin güneyinde yer alan Aden kenti, Husilere karşı hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan BAE güçlerinin kontrolüne geçtikten sonra suikastlar silsilesinin başladığına işaret edildi. Aden'in Husilerden kurtarılarak BAE güçlerinin kontrolüne geçtiği 2015-2018 yıllarında 103 suikastın gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği raporda, suikastların hedefinde ise emniyet yetkililerin yanı sıra cami imamları ve siyasi isimlerin de yer aldığına vurgu yapıldı. Aden'de gizemini koruyan suikastlara ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma yapıldığına da yer verilen raporda, suikastlarla ilgili elde edilen verilere, basının yanı sıra kurbanların yakınları, emniyet birimleri, yerel insan hakları kuruluşları ve ilgili kesimler üzerinden ulaşıldığı ifade edildi. Raporda, bölgede korku yaratan suikastlar nedeniyle birçok dini ve siyasi ismin, can güvenliği endişesiyle başka bölgelere kaçtığı kaydedildi. Raporun, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin liderliğindeki meşru yönetimin başkenti olan Aden'in Husilerden kurtarılmasından sonra yaşanan suikastları ele alan ilk çalışma olduğu kaydedildi. Aden ve civarındaki kentler, Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla 26 Mart 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında Temmuz 2015'te kurtarılmıştı.

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