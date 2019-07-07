ADEM’li kadınlar Karadeniz turunda

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) eğitim gören kursiyerlere yönelik 5 günlük Karadeniz gezisi düzenlendi.

Çınar ADEM’de çeşitli kurslardan hizmet alan kadınlar, 50’şerli grup halinde Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Amasya illerini görme fırsatı buldu. ADEM projesinin faaliyet kalemleri içerisinde yer alan gezi programı sayesinde, kurslara düzenli olarak devam eden ve kendi imkanları ile belirtilen yöreleri görme fırsatını bulamayan kursiyerleri gerek ödüllendirmek ve gerekse yeni yerler görme fırsatı sunmak isteyen Çınar Kaymakamlığı, kursiyerlerin meslek edinmelerinin yanı sıra sosyalleşmeleri için imkan sağladı.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya, ADEM’lerde bulunun tüm kadınların yaz süresi boyunca gezilere devam edeceklerini belirterek, kursiyerlere her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Gezi programına katılan kursiyerler ise kendilerine böylesi bir fırsatı sunan Çınar Kaymakamı Selami Kaya ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdi.