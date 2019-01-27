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Adem Murat Yücel kimdir? MHP Alanya belediye başkan adayı Adem Murat Yücel

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Alanya'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin belediye başkan adayı Adem Murat Yücel'i destekleyecek.. Peki, Adem Murat Yücel kimdir? Adem Murat Yücel kaç yaşında? Adem Murat Yücel nereli?

27 Ocak 2019 Pazar 16:35
Adem Murat Yücel kimdir? MHP Alanya belediye başkan adayı Adem Murat Yücel

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Alanya'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin belediye başkan adayı Adem Murat Yücel'i destekleyecek.. Peki, Adem Murat Yücel kimdir? Adem Murat Yücel kaç yaşında? Adem Murat Yücel nereli?

Adem Murat Yücel kimdir?

25 Mayıs 1975 yılında Alanya’da dünyaya geldi. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’ndan sonra Alanya Lisesi’ni bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Kıbrıs’ta tamamladı. Kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği sektörlerinde iş hayatına atıldı. 2001 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda başkan yardımcılığı görevinden büyük kongre üyeliğine kadar çeşitli görevler üstlendi. 2004 yılında Kestel’de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçildi ve Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı(ALTAV) nın yeni başkan'ı olarak seçildi. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evli, Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.

Görev ve Hizmetleri

- Alanya Belediye Başkanlığı
- Alanya Tanıtım Vakfı Başkanlığı
- Kestel Belediye Başkanlığı (2 dönem)
- Alanya Sulama Birliği Başkanlığı (2 dönem)
- Alanya Turizm ve Hizmet Birliği Üyeliği (2 dönem)
- Kestel Belediyespor Kulübü Başkanlığı (3 dönem)
- Gökbel Yaylası Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeliği
- Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği
- Alanya Üniversite Yaşatma ve Yaptırma Derneği Üyeliği
- Alanya Kent Meclisi Üyeliği

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:35
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