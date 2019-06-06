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Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine yeni üye

Baharın gelmesiyle birlikte dostluklarıyla Türkiye’nin konuştuğu ikili olan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, yeni üyesiyle doğaseverleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:46
Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine yeni üye

Baharın gelmesiyle birlikte dostluklarıyla Türkiye’nin konuştuğu ikili olan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, yeni üyesiyle doğaseverleri bir kez daha şaşırtmayı başardı. 8 yıldır her bahar Adem Amca ile balığa çıkan Yaren Leylek, bu yıl ilk kez eşini de kayığa getirdi. Hikayeyi ortaya çıkaran Fotoğrafçı Alper Tüydeş o anları fotoğraflarken, Adem Amca ise "Bu bayram bana çifte mutluluk yaşattılar’’ yorumunda bulundu.


Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, 8 yıldır masalsı bir ana tanıklık ediyor. Her bahar göçten gelen ilk leyleklerden olan Yaren Leylek, köye varmasının ardından ilk olarak Adem Amca’nın kayığına konuyor ve birlikte balık tutmaya çıkıyorlardı. Sonbaharda tekrar ayrılan ikili kışı ayrı geçirdikten sonra baharda yeniden göçten dönmesiyle hikaye tekrar gerçek oluyordu.


İşte bu ikili bayram öncesi kendilerini ilgiyle takip edenleri yeniden şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde sabahın ilk ışıklarında balığa çıkan Adem Yılmaz, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı ve Yaren Leylek’in eşiyle birlikte kayığına geldiğini fark etti. O anları ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş fotoğrafladı.


Mutluluğu gözlerinden okunan Adem Yılmaz ise, "Ben belki bir gün yavrularını getirir diye bekliyordum. O ise eşiyle bana sürpriz yapıp bayramımı çifte mutluluğa boğdu. Şimdi yavru zamanı bende onlara zaman zaman balık takviyesi yapıyorum. İnşallah hayırlısıyla büyütüp birlikte göç edecekler ve seneye yine gelecekler. Eşi biraz çekimser duruyor ama zamanla oda alışır. Kayığımdan kalktıktan sonra yuvalarına kadar izliyorum onları. Yaren ve eşi yıllardır aynı yuvayı kullanıyorlar çünkü’’ dedi.



Adem Amca ve Yaren Leylek köyü parlayan yıldızı oldu


Karacabey Belediyesi tarafından Avrupa Leylek Köyleri Birliğine Üye olan Eskikaraağaç Leylek köyü, yıllardır çeşitli etkinliklerle anılıyor ve doğaya karşı farkındalık çalışmaları ile adından sıkça bahsediyordu. Ancak köyde yaşanan bu ilginç olay, köyün tanıtımına hiç beklenmedik bir etki ederek, köyün namını ülke sınırları dışına çıkarttı. Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarında konu olarak yer alan Adem ve Yaren, pek çok ülkede doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.


Şimdilerde ise hikaye ile birlikte köyden haberdar olan gezginler ve doğa severler ise köye adeta akın ediyorlar. Bu şekilde köye gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış olduğu gözleniyor. Karacabey Belediye Belediye Başkanı Ali Özkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adem Amca burada aslında tüm bir köyü hatta şehrimizi temsil ediyor. Köyümüz Avrupa Leylek Köyü olarak anılıyor ve farkındalık ve koruma çalışmaları ile ülkemizde bir model görevi görüyor. Karacabeyimizi de bizler hayvan dostu şehir olarak anıyor ve duyarlılığımızı bu yönde de koruyorduk. Adem Amca’da bu şefkatli davranışı sayesinde hepimizin duygularını, düşüncelerine bir şehrin ideallerini adeta tercüman ediyor herkese" dedi.



Belgesel filmi çekiliyor


Öte yandan doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in 4 yıl önce ortaya çıkardığı bu hikaye Türkiye’de büyük ses getirmişti. Hikaye ile birlikte televizyon ve gazetelere çeşitli röportajlarda yer alan Adem Yılmaz ve Yaren Leylek, son olarak belgeselci Burak Doğansoysal’ın gözünden filme alınıyor. Karacabey Belediyesi destekleri ile çekimlere bu kış başlanan belgesel filmin özellikle yurt dışındaki festivallerde iddialı olması bekleniyor. Filmin galasını ise köy meydanında halka açık bir şekilde yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:46
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