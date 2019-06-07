Adel’den yeni kampanya

Türkiye’nin önde gelen kırtasiye markası Adel, yeni iletişim kampanyası Renkli Masal Kahramanları ile çocukların masal arkadaşı oluyor. Renkli Masal Kahramanları’nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla buluşturmaya başlayan Adel, kahramanlarını tüm iletişim kanallarından tanıtmaya devam ediyor.

Çocuklara yönelik Adel çizim ve boyama ürünlerinin ambalajları üzerinde rafları süsleyen kahramanlar, bu kampanya ile birlikte çocuklara birer masal arkadaşı oluyor. Ekim ayına kadar devam edecek olan kampanya ile Yaratıcı Fil Filo, Cesur Aslan Kükrük, Enerjik Köpek Dodo, Dahi Panda Piku ve Meraklı Ahtapot 8 Bacak gibi toplam 5 karakter çocuklarla buluşacak.