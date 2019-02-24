ADD'nin yeni başkanı Emre Altınışık oldu
ADD Genel Başkanı Süheyl Batum 25 kişilik Genel Yönetim Kurulu'nda 19 GYK üyesinin oyuyla başkanlık görevinden alınmıştı. Batum'un yerine Emre Altınışık getirildi.24 Şubat 2019 Pazar 16:36
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) yeni Genel Başkanı belli oldu. Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Süheyl Batum’dan boşalan genel başkanlık görevine Hüseyin Emre Altınışık getirildi. ADD’den yapılan açıklama şöyle:
"Sayın örgütümüze, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 24 Şubat 2019 Pazar günü (bugün) yaptığı toplantıda; Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık’ı, Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale’yi, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya’yı, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin’i seçmiştir."
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