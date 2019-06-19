Addis Ababa’da motosiklet kullanımı yasaklandı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da suç oranını azaltmak için motosiklet kullanımı yasaklandı. 7 Temmuz’dan itibaren yasak başlayacak.

Başkent Addis Ababa’da artan hırsızlık ve suç olayları dolayısıyla motosiklet kullanımı yasaklandı. Addis Ababa’da 7 Temmuz’dan itibaren motosiklet kullanılamayacak. Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki elçilikler ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına yasak getirildiğini açıkladı. Uma, son yıllarda trafik sıkışıklığını önlemenin bir aracı olarak motosiklet kullanımının arttığını, Kenya gibi diğer birçok Afrika ülkesinde yaygın olarak kullanılmadığını belirtti. Motosiklet kullanımın yaygınlaşmasıyla hırsızlık oranında artış olduğu öne sürülüyor.