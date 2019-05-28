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ADD Şube Başkanı Onur, lösemili çocuklar için sahne aldı

Atatürk Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Okan Onur lösemili çocuklar için sahne aldı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:59
ADD Şube Başkanı Onur, lösemili çocuklar için sahne aldı

Atatürk Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Okan Onur lösemili çocuklar için sahne aldı.


Vasiyet programı ve sunucusuAtatürkçü Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Okan Onur bu defa lösemili çocuklar için sahne aldı. 20 yıla yakın süredir lösemili ve yardıma muhtaç çocuklar için sayısız konser tiyatro gösteri sunan Onur çok büyük bir projeye imza attı. Bin’e yakın biletin satıldığı program öncesi kapalı gişe oynayan Onur yine izleyicileri büyüledi.


Yardıma muhtaç çocukları öğretmenler aracılığı ile tespit eden Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Okan Onur 140 çocuğa ayakkabı hediye etti. Bütün çocukların ayakkabılarını hediye ettikten sonra tek tek giydiren Onur zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Onur’a plaket ve çiçek takdimi yapmak için sahneye çıkan LÖSEV İl Temsilcisi Tarkan Atik,hayatı boyunca Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu kadar mükemmel ve duygusal bir program izlemediğini ve gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. LÖSEV için yapılan değerli bir program olduğunu söyleyen Atik katkılarından dolayı Okan Onur’a teşekkür etti.


Vasiyetin artık çok büyük bir kitle tarafından takip edildiğini vurgulayan Okan Onur bundan sonra yapacağı programlara mutlaka yardıma muhtaç çocukları da katacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:59
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