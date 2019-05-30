ADD gençliği nöbette

Bu yıl 100. Yıl dönümünü kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Çaycuma Atatürkçü Düşünce Derneği bir dizi etkinlikle kutladı. Bunlardan “Gençlik Nöbette” başlıklı etkinlikleri hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti.

Dün akşam irtibatı ile bu etkinliklerini de tamamladı. Konu ile ilgili olarak ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral konuşmasında, “ Öncelikle bu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan gençlerimize, halkımıza ve de CHP önceki dönem milletvekilimiz Ali İhsan Köktürk’e, CHP ilçe başkanımız Şeref Köktürk’e ve Eğitim Sen Zonguldak Şube sekreteri İsmet Akyol’a çok teşekkür ediyoruz.

Yönetim kurulumuz, üyelerimiz, gençlerimiz ile Atamızın izinde olduğumuzu duyurmak istedik. Yine bu akşamın anısına tüm katılımcılarımızın büyük küçük demeden el izlerini beyaz örtüye alarak ölümsüzleştirmek istedik. Marşlarımız eşliğinde çokta güzel olduğunu düşünüyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla bu el izlerini çerçeveletip salonumuza asarak ölümsüzleştirmek istiyoruz. Şurası unutulmasın hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu başata Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli mücadelemizi ve onun kahramanlarını unutmadık, unutturmayacağız. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Etkinlik herkesin el izinin alınması, marşların söylenmesi ile sona erdi.