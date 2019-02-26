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Adaylıktan çekildi, iddialarını yalanladı

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, iddia sahiplerine siyaset ahlakının dışına çıkmayın çağrısı yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 17:33
Adaylıktan çekildi, iddialarını yalanladı

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, iddia sahiplerine siyaset ahlakının dışına çıkmayın çağrısı yaptı.


MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde bulunup Bölge Müdürü Göktürk Fırat seçim ve seçim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Er burada yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiği yönünde ki iddiaları yalanlayıp, iddia sahiplerine seslenerek siyaset ahlakının dışına çıkmamaları çağrısı yaptı.


Çekilmedim adayım


Er yaptığı açıklamada, “19 Şubat itibariyle seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na iletildi. 21 Şubat tarihiyle listeler kesinleşti itiraz süresi bitmiş oldu. Sivas’ta biz çok düzeyli bir seçim atmosferinin devam etmesinden yanayız ama maalesef çirkin yaklaşımlar oluyor. Bizim adaylıktan çekildiğimiz yönünde aslı astarı olmayan asparagas haberler üretiliyor bunu sürekli halka sosyal medya aracılığıyla dağıtıyorlar. En yakınımızdaki insanlar dahi sürekli sahada olduğumuz halde bize sürekli sordukları soru bu bizim adaylıktan çekilme gibi bir durumumuzun olması mümkün değil çünkü şuanda kamuoyu yoklamalarında birinci parti olarak biz varız. Seçime son sürat devam ediyoruz, sürekli halkın içindeyiz, sürekli sahada olan biziz.Diğer adayları da sahada görmek istiyoruz sadece kapalı toplantılarda değil. Zihinleri bulandıran bir takım insanlar, sürekli i sosyal medyadan yalan ve gerçek dışı beyanda bulunmaları, haberler yaymaları bizi üzüyor. Bunun seçim ahlakına uymadığı kanaatindeyiz. Lütfen ahlaklı olalım seçmenimizi kandırmayalım. Nihayetinde şehr-ül emin olmak için geliyoruz.” Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:33
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