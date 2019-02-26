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MHP'li Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesine yapılan itiraz reddedildi

MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesine yönelik İzmir İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmesi.

26 Şubat 2019 Salı 11:49
MHP'li Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesine yapılan itiraz reddedildi

MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesine ilişkin İzmir İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İl Seçim Kurulu, MHP'nin Akın'ın adaylığını iptal eden ilçe seçim kurulunun kararına yönelik itirazıyla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Kurul, itirazın reddine karar verdi.

YSK'ya gidilecek

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl seçim kurulu itirazımızı reddetti, biz de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreci de aktaran Şahin, YSK'nın perşembe günü mesai bitimine kadar Akın'la ilgili kararını vereceğini, Akın'ın aday olacağına inandıklarını söyledi.

Şahin, Akın'ın aday olamaması durumuna karşı da plan hazırladıklarını aktararak, "Perşembe günü karar belli olacak. Biz de ya Akın ile devam edeceğiz ya da yeni adayımızı açıklayacağız." ifadesini kullandı.

"Hakkımı aramaya devam edeceğim"

Buğra Akın da karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kendisine güvenenlere, Dikili halkına hizmet etmeye layık görenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 3 aydır Dikili'de vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Akın, şöyle devam etti:

"Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi ilçe seçim kurulunun, adaylığımın düşürülmesine karar vermesinin ardından itirazda bulunmuştuk. Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Dikili'de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:49
  1. İl Seçim Kurulu
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın
  4. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin

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