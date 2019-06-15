Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa Öztürk oldu

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu öncesiBozüyük’te faaliyet gösteren Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Mustafa Öztürk başkanlık için adaylığını açıkladı.

İlk olarak Bilecik’te faaliyet gösteren Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz’ün adaylığı açıkladığı SMMMO 23. Olağan Genel Kurulu öncesi adaylığı açıklayan ikinci isim ise Bozüyük’te faaliyet gösteren Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Mustafa Öztürk oldu. Öztürk, yaptığı açıklamada, oda üyelerinin teveccüh göstermeleri halinde ben değil biz anlayışıylatecrübesini de ortaya koyarak emin adımlarla geleceğe yürüyeceklerini belirterek, "Odamızın kuruluşundan bu güne kadar hiç bir çıkar ve menfaat gözetmeksizin görev alan oda başkanlarına ve kurul üyelerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Eğitim sürecide dikkate alındığında 45 yıldır muhasebe mesleğinin içinde yer alıyorum. 1989 yılından itibaren Bilecik SMMM odasının kuruluş çalışmaları başta olmak üzere çeşitli zamanlar da disiplin kurulu üyeliği, birlik delegeliği ve son 6 yıldır oda yönetim kurulu üyeliğinde bulundum, Bu süre zarfında edindiğim mesleki ve oda çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerimi mensubu olmaktan onur duyduğum camiamızın hizmetine sunmak için oda başkanlığına aday oldum. Meslek mensuplarımızı hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kuruluna katılmalarını ve demokratik seçme haklarını kullanmaya davet ediyorum. Ben değil biz anlayışıyla yönetime talibiz. Göreve gelmemiz halinde üyeler arası dayanışma ve haksız rekabeti önleyen bir oda, meslek onurunu koruyan güçlü ve saygınlığı olan bir oda,mesleki eğitime önem veren, üniversite ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde olan bir oda, meslektaşlar arası sorunlar ve anlaşmazlıkların çözümünü sağlayan bir oda, kurumlar ve meslek mensubu arasındaki sorunlara çözüm üreten bir oda,mükellefler ile meslek mensubu arasındaki sorunlara çözüm yolu bulan bir oda, sosyal, kültürel, mesleki etkinlikler yapan bir oda, demokratik ve katılımcı bir oda hedefliyoruz. Bu bağlamda tüm üyelerimizin oylarına talip olduğumuzu belirterek desteklerini istiyorum. 23. Olağan Genel Kurulunun ilimize ülkemize ve meslek camiamıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye belirtti.