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Adaylarını kasımda açıklayacaklarmış!..

İstanbul’da Muharrem İnce’yi göstereceğinizin çok açık belli olmasına rağmen böyle demokrat ayaklarına gerek var mı! Söyler misiniz partisinden daha çok oy alan bir Muharrem İnce dururken kimi aday göstereceksiniz?!

23 Eylül 2018 Pazar 13:12
Adaylarını kasımda açıklayacaklarmış!..

 Ali Er  Okur Postası  Tüm gazeteleri enine boyuna irdelemek hepimizin görevi olmalı.. Gazetelere bakarken Birgün gazetesinde açık açık PKK’ya yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şunu söylemiş!.. ‘İstanbul adayımızı kasım ayında açıklayacağız.’

Ben burdan bu hanımefendiye soruyorum.. İstanbul’da Muharrem İnce’yi göstereceğinizin çok açık belli olmasına rağmen böyle demokrat ayaklarına gerek var mı! Söyler misiniz partisinden daha çok oy alan bir Muharrem İnce dururken kimi aday göstereceksiniz?! Şu demek değil bahsettiğim şey, çünkü partinin iflas bayrağı çekilmiş bitmiş elde avuçta bir tek Muharrem İnce kaldığı için söylüyorum!.. Ama ne olursa olsun CHP’nin iflasını seyredeceğimiz kesin..

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:12
  1. İstanbul
  2. Okur Sayfası
  3. CHP Genel Başkanı
  4. canan kaftancıoğlu
  5. Muharrem İnce
  6. istanbul adayları

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