Adaylarını kasımda açıklayacaklarmış!..

Ali Er Okur Postası Tüm gazeteleri enine boyuna irdelemek hepimizin görevi olmalı.. Gazetelere bakarken Birgün gazetesinde açık açık PKK’ya yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şunu söylemiş!.. ‘İstanbul adayımızı kasım ayında açıklayacağız.’

Ben burdan bu hanımefendiye soruyorum.. İstanbul’da Muharrem İnce’yi göstereceğinizin çok açık belli olmasına rağmen böyle demokrat ayaklarına gerek var mı! Söyler misiniz partisinden daha çok oy alan bir Muharrem İnce dururken kimi aday göstereceksiniz?! Şu demek değil bahsettiğim şey, çünkü partinin iflas bayrağı çekilmiş bitmiş elde avuçta bir tek Muharrem İnce kaldığı için söylüyorum!.. Ama ne olursa olsun CHP’nin iflasını seyredeceğimiz kesin..