Adayların heyecanı dorukta son fırsat kapıda

Önceki yıl açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından 60 bin 147 kontenjan açığı ortaya çıkmıştı. Ancak kayıt yaptırmayanlarla birlikte boş kalan toplam kontenjan sayısı 200 bini aştı. Geçen yıl ise kontenjan açığı 214 bin 430 olmuştu.

BUNDAN SONRA NE YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

24 TERCİH HAKKI

Ek yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar bu hakka sahip değiller. Ek yerleştirmelerde 4 yıllık fakültelerde taban puan uygulaması söz konusu. Uzmanlar, bu adayların aldıkları puanın altında herhangi bir yeri tercih edemeyeceklerini belirterek, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimi alıp dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık eğitimlerini tamamlayabileceklerin de meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde boşta kalan yerleri tercih edebilirlerini kaydetti.

KONTENJANLAR NASIL İNCELENEBİLİR?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 2018-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak.

DETAYLARA DİKKAT

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre devlet ve vakıf üniversitelerinin bazı programların bu yıl da hiç aday tarafından tercih edilmemesi gündeme gelebilir. Geçen yılki listelerde beslenme ve diyetetik bölümünün bile yer alması bazı üniversitelerin yeterince tanıtım yapamadığı gerçeğini ortaya koydu. Özellikle ücretli bölüm ve programlarda böyle bir sonucun ortaya çıkması kontenjan belirleme metodunun gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirecek.

TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

Ek tercihin kuralları ilk tercihlere göre farklılıklar içeriyor. Lisans programlarının tercihinde ek yerleştirmede taban puan şartı var. Eğer bir lisans programı kontenjanını doldurmuş ve taban puanı oluşmuşsa, ek tercih döneminde oluşacak boş kontenjanlarını ancak taban puanı kadar ya da daha fazla puanı olan adaylar tercih edebiliyor. Yani 4-5-6 yıllık bölümleri tercih etmek için o bölümün en küçük puanı kadar puanın olması gerekiyor. Ön lisans programlarını tercih edecek adaylar kendi puanlarının üstünde bile olsa bu bölümleri tercih edebilecekler.

ÜCRET YİNE 15 LİRA

Bu yıl için de ek yerleştirme ücreti 15,00 lira olarak belirlendi. Bu bedel internet üzerinden yatırılabilecek. Bankalardan ücret ödeme işlemleri ise belirlenen takvim çerçevesinde mesai bitimine kadar yapılabilir.

EK TERCİH NEDİR?

Ek tercih, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci yerleşmemiş kontenjanlara ikinci bir tercih yoluyla öğrenci yerleştirilmesi işlemidir. ÖSYM bu yıl ağustosun ikinci yarısında gerçekleştireceği ek tercih dönemi için ek kontenjan kılavuzunu gelecek hafta yayınlayacak. Tercihler bu kılavuza göre yapılacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Üniversite sınavında barajı geçtiği halde tercih yapmayan ya da tercihleri sonucunda herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek kontenjandan faydalanabilecek.

Ek tercihten hiçbir bölüme yerleşememiş ya da tercih hakkı olup tercih yapmamış adaylar faydalanabiliyor.

Bir bölüme yerleştirilmiş adaylar ise kayıt yaptırmasalar dahi ek tercihten faydalanamayacaklar.

BİNLERCE ADAY AÇIKTA KALACAK

Son yıllarda sınav sonuçlarından ziyade yerleştirme sonuçlarının bir sonraki yıl için yol gösterici olduğunu söyleyen uzmanlar, kontenjan açıklarının nedenlerinin iyi araştırılması gerektiğini vurguluyor.

AÇIK KALAN SAYISI DÜŞÜYOR

Önceki yıl sınav için müracaat eden iki milyonu aşkın adaydan yarısı ikinci sınavlara girmiş ve yaklaşık 960 bin aday üniversiteye yerleştirilmişti. Tercih yapan 400 bin aday ise açıkta kalmıştı. ÖSYM, örgün yükseköğretim programlarında 60 bin 147 boş kontenjan kaldığını açıkladığında yerleşemeyenler için yeni bir umut doğmuştu.

HATALAR ROL OYNUYOR

Benzer bir süreç geçen yıl da yaşandı. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri önümüzdeki hafta kayıt ve ek tercihler için kapılarını bir kez daha adaylara açacak. Üniversite yönetimlerinin, bugün açıklanması beklenen yerleştirme sonuçlarının ardından, kayıt dönemini bitirir bitirmez, belirlediği açık kontenjan listesini ÖSYM’nin ilgili birimlerine iletmesi bekleniyor. Bu dönemde yerleşemeyen adaylar ek tercih heyecanını yaşayacak. Uzmanlar ağırlıklı olarak tercih sırasında yapılan hatalar nedeni ile üniversiteli olamayan adayların ek kontenjan fırsatlarını değerlendirerek üniversiteli olabileceklerine dikkat çekiyor.

BUGÜN SAYI NETLEŞECEK

Açıklanacak yerleştirme sonuçlarının ardından yüksek kontenjan potansiyeline rağmen açıkta kalacak aday sayısının küçümsenemeyecek bir ölçüde olması bekleniyor.

EVE YERLEŞMEYİ DE HALLETMEK GEREK

Heyecanla beklenen yerleştirme sonuçlarının ardından, öğrenciler kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde ev aramaya başlayacak. Türkiye’de öğrenciler için en uygun kiralık evlerin bulunduğu illeri mercek altına alan zingat.com, üniversiteye yakın bölgelerdeki en uygun ev kiralarını açıkladı. İşte illere göre öğrenci bütçesine uygun kira bedelleri:

EN DÜŞÜK KİRALAMA TRABZON’DA

Üç üniversitesi bulunan Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) Fatih Eğitim Kampüsü’nün yer aldığı Akçaabat’ta en düşük kira fiyatı 389 TL olarak öne çıkıyor. Asya Üniversitesi Ömer Yerleşkesi, Avrasya Üniversitesi Pelit Yerleşkesi, KTÜ A, B ve C Kapısı’nın bulunduğu Ortahisar’da en uygun kira 469 TL iken, Avrasya Üniversitesi A Kapısı’nın yer aldığı Yomra’da ise en düşük kira fiyatı 477 TL.

BURSA’DA EN DÜŞÜK KİRA ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ KADAR

Toplamda dört üniversitesi bulunan Bursa’da Uludağ Üniversitesi (UÜ) Gemlik Sungipek- Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nin bulunduğu Gemlik’te en düşük kira fiyatı 491 TL. UÜ İnegöl Yerleşkesi’nin yer aldığı İnegöl’de en uygun kira bedeli 549 TL iken, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bulunduğu Yıldırım’da 629 TL, BTÜ Merinos ve Osmangazi yerleşkelerinin bulunduğu Osmangazi’de en düşük kira fiyatı 709 TL olarak dikkat çekiyor. Bursa’daki Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Nilüfer’de ise en uygun kira bedeli 862 TL.

KOCAELİ’DE 525 LİRADAN BAŞLIYOR

İki üniversitesi bulunan Kocaeli’de Kocaeli Üniversitesi (KÜ) Borusan, Körfez ve Marshall yerleşkelerinin yer aldığı Körfez’de en uygun kiralık daire 525 TL olarak öne çıkıyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi, KÜ Ek Binası, Kullar, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve Yuvacık yerleşkelerinin bulunduğu Başiskele’de en düşük kira bedeli 560 TL iken, KÜ Arslanbey ve Derbent yerleşkelerinin yer aldığı Kartepe’de en uygun kira fiyatı 563 TL.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin Çayırova ve Muallimköy yerleşkelerinin bulunduğu Gebze’de en uygun fiyatlı kiralık daireler ise 622 TL’den başlıyor.

ESKİŞEHİR DEYİNCE İLK AKLA ODUNPAZARI GELİYOR

İki üniversitesi bulunan Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi’nin Bademlik, Çamlık ve Meşelik kampüslerinin yer aldığı Odunpazarı’nda en uygun kiralık daire 556 TL. Anadolu Üniversitesi İki Eylül ve Yunus Emre kampüslerinin bulunduğu Tepebaşı’nda ise en düşük kira bedeli 647 TL.

İSTANBUL’DA ÖĞRENCİ DOSTU İLÇE: SİLİVRİ

Üniversite sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da üniversite öğrencileri için en uygun kiralık daireler Silivri’de yer alıyor. Silivri’yi sırasıyla Esenyurt, Çekmeköy, Büyükçekmece, Avcılar, Tuzla, Kurnaköy, Pendik, Esenler, Şile, Başakşehir, Kartal, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Maltepe, Beykoz, Kağıthane, Zeytinburnu, Üsküdar, Küçükçekmece, Fatih, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş takip ediyor.

KİRALAR 692 LİRADAN BAŞLIYOR

Silivri’de en uygun kiralık daire 692 TL olarak öne çıkarken; Esenyurt’ta bütçeye en uygun kira fiyatı 812 TL, Çekmeköy’de 864 TL, Büyükçekmece’de 876 TL, Avcılar’da 900 TL, Tuzla, Kurnaköy ve Gebze’de 939 TL, Pendik’te 948 TL, Esenler’de 986 TL, Şile’de 1.004 TL, Başakşehir’de 1.015 TL, Kartal’da 1.038 TL, Bahçelievler’de 1.062 TL, Bayrampaşa’da 1.082 TL, Bağcılar’da 1.142 TL, Maltepe’de 1.241 TL, Beykoz’da 1.252 TL, Kağıthane’de 1.259 TL, Zeytinburnu’nda 1.331 TL, Üsküdar’da 1.332 TL, Küçükçekmece’de 1382 TL, Şişli’de 1.725 TL, Kadıköy’de 1.745 TL, Ataşehir’de 1.840 TL, Bakırköy’de 1.873 TL, Sarıyer’de 2.293 TL, Beyoğlu’nda 2.390 TL ve Beşiktaş’ta 2.604 TL’ye ulaşıyor.

EDİTÖRÜN NOTU

Üzülmeyin ek tercih fırsatı kapınızda

“Sonuçlara göre herhangi bir yere yerleşemediğini gören adaylar, kayıtların hemen ardından, üniversitelerin bilgilendirmesiyle, ÖSYM’nin açıklayacağı kontenjan açığı ve ek tercih klavuzu bilgilerini beklemeleri gerekiyor. İsabetli tercih yapacak olanların bu kez şansın kendisine güle bileceğini unutmaması gerekiyor. Çünkü bu kez ilk tercih dönemine göre çok daha az adayın tercih yapacağını unutmamak gerek. Adayların önümüzdeki bir hafta içinde yapacağı tek şey; hem bölüm tercihlerini gözden geçirmeleri, hem de üniversiteler hakkında detaylı bilgi almalarıdır. Daha önce bilgi sahibi olmadıkları bölümler hakkında eğitim ve kariyer imkânlarını değerlendirmek de ayrı bir önem taşıyor. Ek kontenjan döneminde tercih yaparken, üniversitelerin; kampüs imkânları, uluslararası işbirlikleri, teknolojik alt yapısı, akademik kadrosu gibi birçok konu dikkate alınmalıdır. Mümkünse bu araştırmaların bizzat üniversiteler görülerek yapılmasında yarar var. Bu durumda olacak adaylara da kolaylıklar diliyorum.