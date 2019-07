Adayların en çok merak ettiği konular?

Adayları meşgul eden belli başlı merak konuları ise şunlar:

● Tercih listesinin tamamını doldurma zorunluluğu var mı? Adaylar tercih listesinin tamamını doldurmak zorunda değildir. Size verilen 24 tercih hakkını önceliklerinizi belirleyerek kullanabilirsiniz. 24 tercih hakkının tamamını kullanabileceğiniz gibi 1 tercih yaparak da tercih işleminizi sonlandırabilirsiniz.

● Bir bölümü daha üste yazmanın avantajı ya da alta yazmanın dezavantajı var mı? Yerleştirme işlemlerinde puan üstünlüğü baz alınacaktır. Bu soruyla ilgili örneği dikkatle incelemeniz yararınıza olacaktır. Bir örnekle anlatacak olursak;

● YERLEŞME ÖNCELİĞİ ‘‘Y’’ Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ‘‘A’’ ADAYI ‘‘B’’ ADAYI SAY Puan 311.320 SAY Puan 315.052 Başarı Sırası 135.000 Başarı Sırası 124.000 Tercih Sırası 1. Tercihi Tercih Sırası 17. Tercihi Kazanma Durumu Kazanma Durumu Tabloda, A adayı yükseköğretim programını 1. sırada tercih etmesine rağmen; B adayına göre puanı düşük olduğundan 17. tercih sırasına rağmen yükseköğretim programını B adayı kazanır.

● Puanı belli olmayan bölümleri tercih ederken neye dikkat etmeliyim? Puanı belli olmayan bölümleri, çeşitli özellikleri göz önünde bulundurarak tercih listenize ekleyebilirsiniz. İlgili bölümün adaylar tarafından tercih edilme sıklığı, hangi üniversitenin bölümü olduğu, o üniversitedeki benzer bölümlerin başarı sıralamaları, yakın çevredeki üniversitelerde ilgili bölümün geçmiş yıllardaki başarı sıraları vb. kriterleri dikkate alarak tercih listenize ekleyebilir; bölümün tercih listesinde yer alacağı sırayı da bu kriterlere göre belirleyebilirsiniz.

● Farklı puan türlerinden tercih yaparken tercihlerimi nasıl sıralamalıyım? Tercihlerinizi öncelik sıranıza yani en çok istediğinizden en az istediğinize doğru sıralamalısınız. Puan türleri farklı da olsa önceliğiniz, kazandığınızda gitmekten memnuniyet duyacağınız bir bölüm-üniversite olmasıdır. Bölümlerin en düşük başarı sıralarına göre sıralama yapabileceğiniz gibi; bu farklılıkları dikkate almadan da tercih listesi oluşturabilirsiniz. Bir örnekle anlatacak olursak;

● SAY: 21.000 EA: 22.000 Bölüm Puan Türü Başarı Sırası 1 Yazılım Müh. SAY 16.000 2 Yazılım Müh. SAY 20.000 3 Bilgisayar Müh. SAY 23.000 4 Hukuk EA 21.000 5 Bilgisayar Müh. SAY 27.000 6 Hukuk EA 29.000 7 Hukuk EA 36.000 Tablodaki bu örnekte iki puan türünden tercih yapmış bir adayın, puan türlerini kendi içinde de başarı sırasına göre sıraladığı görülmektedir.

● Küçük başarı sırası farklılıkları tercihlerimi olumsuz etkiler mi? Kendi seçimlerinize ve başarı sıranıza özgü tercih danışmanlarından ekstra danışmanlık almanızın yararınıza olacağını hatırlatarak soruyu cevaplandıralım. Tercihteki önceliğiniz sizin isteklerinizdir. İstediğiniz mesleği/bölümü, bazen bir üniversite, bazen bir şehir, bazen de bursluluk çeşitleriyle sınırlandırabilirsiniz. Popüler olarak adlandırdığımız bölümlerde başarı sıralarında çok büyük oynamalar beklenmez. Bu nedenle en fazla 1.000-2.000’lik başarı sırası farklılıklarını barındıracak şekilde tercihlerinizi sıralayabilirsiniz. Daha az tercih edilen, yığılmaların olmadığı bölümlerde ise başarı sırası farkını arttırabilirsiniz. Fakat seçimleriniz başarı sırası farklılıklarını gözardı etmeyi gerektiriyorsa, başarı sırası farklılıklarını dikkate almayarak da tercih yapabilirsiniz. Bir örnekle anlatacak olursak;

● SAY: 21.000 Bölüm Puan Türü Başarı Sırası 1 Yazılım Müh. SAY 16.000 2 Yazılım Müh. SAY 23.000 3 Bilgisayar Müh. SAY 21.000 4 Bilgisayar Müh SAY 21.500 5 Bilgisayar Müh SAY 27.000 6 Bilgisayar Müh SAY 29.000 7 Bilgisayar Müh SAY 36.000 Burada adayın Sayısal tercihlerine bakıldığında, öncelikli tercihinin Yazılım Mühendisliği olduğu anlaşılmaktadır. 2. Tercihine 23.000 başarı sırasıyla Yazılım Mühendisliği yazmış olup, 3. tercihine ise 21.000 başarı sırasıyla Bilgisayar Mühendisliğini yazmıştır. Adayın isteği doğrultusunda aradaki iki bin puanlık sıra farklılığını dikkate almadığı görülmektedir. Buradan adayın öncelikle Yazılım Mühendisliği tercihlerinin değerlendirilmesini, eğer olmazsa Bilgisayar Mühendisliği okumak istediğini düşünebiliriz. Aday isteği doğrultusunda doğru bir sıralama yapmıştır.

● Büyük başarı sırası farklılıkları tercihlerimi olumsuz etkiler mi? Kendi seçimlerinize ve başarı sıranıza özgü tercih danışmanlarından ekstra danışmanlık almanız yararınıza olacağını hatırlatarak soruyu cevaplandıralım. Tercihlerinizde büyük başarı sırası farklılıkları koyduğunuzda alt sıralardaki tercihinizin gelmemesi halinde bu durumun sizi nasıl etkileyeceğini düşünmelisiniz. Başarı sırası farklılıklarını dikkate almadan yapmış olduğunuz tercih listesinde karşılaşabileceğiniz durum tablo ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bir örnekle anlatacak olursak;

● EA: 22.000 Bölüm Puan Türü Başarı Sırası 1 Hukuk EA 14.000 2 Hukuk EA 16.000 3 Hukuk EA 18.000 4 Hukuk EA 29.000 5 Hukuk EA 21.000 6 Hukuk EA 36.000 7 Hukuk EA 36.500 Adayın, Eşit Ağırlık tercihlerine dikkat edildiğinde, EA 22.000 başarı sırası olan bu aday 4. tercihine 29.000 başarı sırasında hukuk bölümü, 5. tercihine de 21.000 başarı sırasıyla girilmiş bir hukuk bölümü yazdığı görülmektedir. Bu aday 4. tercihine yerleştiği takdirde 5. tercihi dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 5. tercihi, kazanamadığında kendisini nasıl hissedeceğini düşünmeli ve vereceği cevaba göre 5. tercihinin yerini gözden geçirmesi yararlı olacaktır.

● Başarı sırama özgü ne kadar üst sıralardan başlayıp ne kadar aşağı sıralara inmeliyim? Bu konu ile ilgili takdir hakkı tamamen sizindir. 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır. Kendi başarı sıranızı baz alarak, başarı sıranızın üstünden başlayıp, sıranıza göre daha altlara inebileceğiniz bir aralık belirleyebilirsiniz. Bu aralık, başarı sıranızın yüksek veya düşük olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.

● Konuyu bir örnekle açıklayalım. ‘‘A’’ Adayı SAY: 30.000 Dar Aralıkta Tercih Geniş Aralıkta Tercih SAY 25.000 28.000 3-4 tercih SAY 20.000 26.000 2-3 tercih SAY 28.000 32.000 8-10 tercih SAY 26.000 34.000 8-10 tercih SAY 32.000 36.000 8-10 tercih SAY 34.000 40.000 8-10 tercih SAY * 45.000 1 tercih ‘‘A’’ Adayı 30.000 başarısı sırasını dikkate alarak iki farklı aralıkta tercihlerini oluşturabilir. Dar aralıkta yapmış olduğu tercihlere bakıldığında 25.000-36.000 başarı sırası aralığında 11.000’lik bir başarı sırası içinde tercihleri sıraladığı görülmektedir. Bu haliyle adayın tercihlerinde, (bölüm, üniversite, bursluluk, coğrafi bölge veya şehir açısından) seçici davrandığı düşünülebilir. Geniş aralıkta yapmış olduğu tercihlere bakıldığında 20.000 - 45.000 başarı sırası aralığında 25.000’lik bir başarı sırası içinde tercihlerini sıraladığı görülmektedir. Bu haliyle adayın üst tercihlerinde ve başarı sırasına denk gelen aralıkta önceliklerine göre tercih yaptığı; fakat başarı sırasının altına denk gelen aralığı geniş tutarak, kesinlikle bir bölüme yerleşmek istediği düşünülebilir. Özellikle adayın yazmış olduğu 45.000 başarı sırasındaki bölüme gerçekten gitmek isteyip istemediğini gözden geçirmesi yerinde olacaktır.

● TAVSİYE: Başarı sıranıza göre tercih aralığı belirleme konusunda üniversitelerde sizleri bekleyen tercih danışmanlarından yardım almanız yararlı olacaktır.