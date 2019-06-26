Adaylar ve üniversiteler sonuca odaklandı! Sonuçlar ve tercih temmuzda

Bu yıl hem üniversite yönetimleri hem de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 olarak açıklanan kontenjanların bilinçli bir şekilde doldurulması için belirlendi.

Kontenjan dağılımında son durum

Bu yılki kontenjanların dağılımı ise şöyle oldu: Örgün öğretimde lisans ve ön lisans düzeyinde toplamda 835 bin 66 kontenjan tayin edildi. Geçen yıla göre lisans programlarında 47 bin 623 azalma, ön lisans programlarında 12 bin 539 artış gözlendi. Açık öğretim de ise lisans programlarında 17 bin 617 azalma, ön lisans programlarında 8 bin 360 azalma söz konusu. Üniversitelerin kontenjan dağılımı ise adayların istifadesine sunulan tercih kılavuzunda yer alıyor.

Kurumlar hazır

Bu yıl kontenjan listeleri güncellenerek onaylanan üniversitelerin her biri birer eğitim kurumu olarak yeni öğrencilerine kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl imkânlarını öğrencileri için seferber eden üniversitelerin daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

YÖK Atlas da devrede

YÖK, bu yılki adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesi için yeni adımlar attı. Geçmiş yıllarda tercih döneminde devreye alınan “YÖK Atlas” uygulaması zenginleştirildi ve “Meslek” ve “Tercih” listesi modülleri eklendi. Adaylar güncel bilgilerin de yer aldığı platforma http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

“Öğrenci Dostu Yeni YÖK”

2016 yılından bugüne dördüncü kez adaylara doğrudan yön verecek bir yol haritası ortaya koyan YÖK, örnek çalışmasıyla binlerce adaya ışık tutacak. Üç yılda 17 milyon 162 bin farklı kişi tarafından kullanılan atlasın, sınav sonuçlarının açıklanacağı 18 Temmuz’dan itibaren tercih günlerinde rağbet görmesi bekleniyor.

LGS’de yerleşme heyecanı

Üniversite sınavına giren lise mezunları sınav sonuçlarını beklerken bu yıl Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren adaylar için tercih günleri 1 Temmuz’da başlayacak. MEB, 12 Temmuz akşamına kadar sürecek tercih dönemi öncesinde meb.gov.tr internet adresinden tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda, LGS kapsamında merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmeye ilişkin takvim ile usul ve esaslar yer aldı. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz’da tamamlanacak.

Bu arada MEB, LGS kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrenci başına en fazla parayı harcayan üniversiteler

YÖK’ün hazırladığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 raporuna göre öğrenci başına en yüksek harcamayı 116 bin 269 lira ile tüm öğrencileri burslu olan Konya Gıda Tarım Üniversitesi yapıyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde 90 lisans öğrencisinin 90’ı da tam burslu. Üniversite ilk öğrencilerini ise 2016-2017 öğretim yılında almıştı. Öğrenci başına en fazla cari gider miktarında ilk 10 sırayı paylaşan üniversiteler şunlar:

Takvim nasıl işliyor?

18 Temmuz’da açıklanacak sınav sonucunu inceleyecek olan adaylar, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Ardından da 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştikleri üniversitelere kayıtlarını yaptıracaklar. Lisansta azalma, ön lisans kontenjanlarında bir artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, doğru tercih yapmanın yollarından birisinin de ön araştırmadan geçtiğine dikkat çekiyor.