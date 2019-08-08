Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta 26 Vakıf Üniversitesi öne çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçları, gözleri üniversitelerin doluluk oranlarına çevirdi. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı ortalaması yüzde 95’e yaklaşırken, vakıf üniversitelerinde yüzde 84’e yaklaştı. 26 vakıf üniversitesi yerleştirilen öğrenci sayısı bakımından devlet üniversiteleri doluluk ortalamasına ulaşmış oldu.

Geçen seneye göre yükseldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinden açıklanan YKS sayısal verileri üniversitelerin performansları açısından büyük önem arz ediyor. Sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 137 bin 382’si lise, 624 bin 12’si ise meslek lisesi, tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın da 700 bin 764’ü lise, 412 bin 876’sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

YKS’ye son sınıf düzeyinde başvuran 983 bin 701 adayın 296 bin 296’sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 174 bin 945’i lisans, 105 bin 198’i ön lisans, 16 bin 153’ü açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Önceki yıllarda yerleşmemiş 916 bin 601 aday YKS’ye başvururken, bu kişilerden 412 bin 458’i bu yıl bir yükseköğretim programını kazandı. Adayların 181 bin 879’u lisans, 166 bin 478’i ön lisans, 64 bin 101’i de AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 104 bin 435 adayın 26 bin 930’u lisans, 42 bin 345’i ön lisans, 35 bin 160’ı AÖF programlarında öğrenim görme hakkı elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 71 bin 41 adayın 22 bin 631’i lisans, 23 bin 950’si ön lisans, 24 bin 460’ı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl yükseköğretim programlarından birine yerleşme hakkını elde eden 19 bin 946 adayın da 3 bin 202’si lisans, 5 bin 903’ü ön lisans, 10 bin 841’i AÖF programlarını kazandı.

Okul türlerine göre, Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, özel fen liselerinden 7 bin 63, imam hatip liselerinden 87 bin 650, meslek liselerinden de toplam 249 bin 458 öğrenci bir yükseköğretim programına yerleşti.

Vakıflarda sıralama değişti

Geçen seneye göre vakıf üniversitelerine talepte bir artış gözlendi. Açıklanan kontenjanların yüzde 100’ünü dolduran üniversite sayısı 5 olurken, devlet üniversiteleri doluluk oranı ortalaması olarak açıklanan yüzde 93 seviyesini yakalayan vakıf üniversitesi sayısı 20 oldu. Vakıf Üniversiteleri arasında kontenjanının tamamını dolduran 5 üniversite Bezmi Alem Üniversitesi (495), İbn Haldun Üniversitesi ( 150), Sabancı Üniversitesi (760), Koç Üniversitesi ( 1224) ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (245) olarak sıralandı. Geçen seneye göre doluluk oranlarını en fazla artıran üniversiteler arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Biruni Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında ilk 22 arasında yer aldı.

Çok tanıttılar, umduklarını bulamadılar

Her yıl tanıtım için büyük bütçeler ayıran ve harcayan bazı vakıf üniversiteleri bu yıl da umduklarını bulamadı. Bu üniversiteler arasında Beykoz Üniversitesi başı çekti. Üniversitenin geçen yıl yüzde 52 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 22’lere kadar geriledi. ÖSYM verilerine göre geçen yıl yaptığı yaygın tanıtıma rağmen doluluk oranı yüzde 70’ler seviyesinde kalan İstanbul Aydın Üniversitesi bu yıl 10 puanlık artışa rağmen doluluk oranları sıralamasında 33’e yerleşebildi. Aynı şeklide Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin doluluk oranı yüzde 77.83’te, Gedik Üniversitesi yüzde 67,76’da, Nişantaşı Üniversitesi yüzde 61.63’te, Okan Üniversitesi yüzde 60.95’te, Arel Üniversitesi yüzde 51.16’da, Rumeli Üniversitesi yüzde 35.29’da İstanbul Kent Üniversitesi yüzde 23.81’de kaldı.

KKTC’de toparlanma sinyali

Geçen yıl, ortalamada yüzde 45.94 doluluk oranı ile kan kaybı yaşayan KKTC’de üniversitelerin bazılarında kayıp artarak devam etti. Bazılarında ise toparlanma olduğu gözlendi. Bu yıl vakıf üniversiteleri kontenjanlarına yerleştirme sıralamasında 48’nci sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi adanın en iyi performans gösteren üniversitesi oldu ve doluluk oranında yüzde 52.20’den yüzde 71.27’e yükseltti. Uluslararası Final Üniversitesi de doluluk oranını yüzde 41’den yüzde 65.62’ye yükseltirken, Yakın Doğu Üniversitesi yüzde 63.59, Girne Üniversitesi yüzde 57.75, Girne Amerikan Üniversitesi yüzde 50.79, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yüzde 46.76, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi yüzde 44.68 oranında kontenjanını doldurdu. 70 vakıf üniversitesi arasında doluluk performansı en zayıf kalan üniversite ise yüzde 9.68 ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi oldu.

Yerleştirmede genel durum (Üniversite dağılımı)