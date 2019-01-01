Adaylar dönüşüm ve ulaşıma odaklandı

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya gibi büyükşehirlerde belediye başkanlığı için yarışan adaylar, aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verildiği bu hafta içerisinde vaat paketlerini bir bir açtı. Adayların kentsel dönüşümle ulaşım konulu projeleri ise vatandaşlar tarafından dikkatlice izleniyor. İş ve aş konusundaki beklentiler ise buluşmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. İşte seçildikleri takdirde şehirlerine farklılık katacak olan adayların son 5 gün içerisinde verdikleri mesajları:

"Projelerim hazır 1 Nisan’ı bekliyorum"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ilçe genelinde ulaşım, park, yeşil alanlar, kıraathaneler ve kültür sanat alanlarında uygulayacakları öncelikli projeler için geriye sayımın başladığını söyledi. Yıldırım, “1 Nisan’da göreve gelir gelmez projeleri uygulamaya hemen başlayacağız” dedi.

Vatandaşları dinliyoruz

İsmet Yıldırım, son iki ayı hem Ümraniye için projeler üreterek, hem de Ümraniyelilerin öncelikli sorunlarını dinleyerek geçirdiklerini belirterek şu mesajları verdi:

-Ben, bugüne kadar somut adımlarla ilerledim. Şu kadar sayıda proje yapacağım demiyorum ama 24 Şubat’ta (Yarın akşam) projelerimizin detaylarını Haldun Alagaş Spor Kompleksinde açıkladığımızda Ümraniye’nin gelecek vizyonuna neler katacağımız net olarak ortaya çıkmış olacak. Uygulanacak projelerle Ümraniye özellikle ulaşım yönünden rahat bir nefes alacak.

-Ümraniye cidden büyümüş, 700 bin nüfusa ulaşmış çok önemli bir ilçemiz. Ümraniye’de yeni ulaşım aksları, otoparklar, parklarımız yani millet bahçelerimiz, yeni ulaşım akslarının içerisinde olacak, mahallelerin içerisinde olacak. Kütüphanelerimiz olacak, millet kıraathaneleri adı altında. Göreve gelir gelmez bunlara hemen başlayacağız.

Metro hattı artacak

-Yeni metro hatları iki tane devam ediyor. Onunla birlikte Ümraniye’miz, metro yönünden İstanbul’un her yerine çok kısa zamanda ulaşılabilecek bir hale geliyor. Ümraniye halkımız bunun için çok önemli bir lokasyon. Ulaşım akslarında da otobanlara giriş çıkışlar daha rahat hale gelecek.

-Gençlere yönelik çok büyük bir ‘Spor Köyü’ kuracağız, olimpiyat köyü gibi.

40 yıl sonra sevinç gözyaşı

2 milyon 350 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en geniş alanlı dönüşüm projesinin gerçekleştirildiği Okmeydanı’nda ilk daire kuraları çekildi. 80 hak sahibinin noter huzurunda dairelerinin belirlendiği törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Beklediğimize değdi

Okmeydanı’ndaki dönüşümün uzun ince bir yol olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ‘’Bunun altından nasıl kalkılır diye uzun zaman emek verdik. Mutfak çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. O kadar uzun çalışma oldu ki, sonunda planı yaptık ve herkese yer veriyoruz diye çok mutlu olduk… Hiçbir sözümüz havada kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Okmeydanı’nın finalini hissediyorum ve görüyorum’’ dedi.

Önemli bir adım atıldı

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da, gençliğinin geçtiği bu semtte değerli hemşehrileri ile ortak bir heyecan yaşadığını belirterek, ‘’Sizler, karşılıklı rıza ile uzlaşı ile bu önemli adımın atılmasına vesile oldunuz. Okmeydanı’nın dönüşümü açısından önemli bir adım. İnancımızda ilk adımı nasıl atarsanız sonraki adımlarda onu takip eder. O bakımdan bu adım önemliydi. Ben inanıyorum ki bu adım Okmeydanı’nda dönüşümü daha da hızlandıracak. Biz de inşallah nasip olursa 31 Mart’tan sonra bunun üzerine ne koyabiliriz, daha fazlasını nasıl yapabiliriz bunun gayretinde olacağız. İnşallah 9 Martta da tapu törenine hep birlikte şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan’a 53 kalıcı proje

AK Parti’nin Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı Deniz Köken, Eyüpsultan için 53 proje hazırladıklarını belirterek bunlardan ilçenin gelişimini en fazla etkileyecek olanları şöyle sıraladı:

-Eyüpsultan’ın ulaşım sorunu ilçeye yapılan büyük yatırımlarla önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde çözülecek. Vezneciler-Habibler Metro Hattı Edirnekapı’dan Eyüp’e inecek, Eyüp’ten Topçular’a çıkacak, oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti.

-Alibeyköy-Sirkeci Tramvay Hattı da 2019’un sonunda hizmete girecek. Öte yandan; Feshane’nin müze olmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Tramvay Feshane’nin tam önünden geçecek, Eyüpsultan’a böyle bir müze kazandırırsak, ilçeye artı bir değer katmış oluruz.

-Eyüpsultan’da etaplar şeklinde planlanan Millet Bahçesi’nin ilk etabı, toplam 1 milyon 680 bin metrekarelik bir alanda kurulacak.

-Konaklama birimleri, açık- kapalı etkinlik alanları, doğa ile iç içe deneyim alanları, ortak üretim ve öğrenme alanları, hizmet binaları, 350 kişilik çok amaçlı salon, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik sahnesi ile Eyüpsultan Gençlik Parkı, gençlerimiz için dopdolu anıların adresi olacak.

Not: Deniz Köken’in, Eyüpsultan için yapmayı planladığı tüm projelerin detaylarını yarın Patron Sözü röportajımızda okuyabilirsiniz.