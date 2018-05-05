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'Saadet Partili arkadaşım yanıt verdi' dedi ve açıkladı!

Fatih Altaylı, sohbet ettiği bir SP'li arkadaşının kendisine, "Abdullah Bey’i aday yapamadık ama Sayın Gül hâlâ oyunun içinde." dediğini aktardı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
'Saadet Partili arkadaşım yanıt verdi' dedi ve açıkladı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısının büyük bir bölümünü CHP'nin adayına ayırdı. Dün Saadet Partili bir arkadaşına rastladığını belirten Altaylı, arkadaşına takılarak, "Abdullah Gül’ü aday yapamadınız." dediğini belirtti. 

İşte Altaylı'nın aldığı cevap ve yazısının ilgili bölümü: 

" (...) GÜL HÂLÂ AKTİF Mİ!

DÜN bir Saadet Partili arkadaşıma rastladım.

Takıldım.

Abdullah Gül’ü aday yapamadınız.” İlginç bir yanıt verdi. “Abdullah Bey’i aday yapamadık ama Sayın Gül hâlâ oyunun içinde. Abdullah Bey’i siyaset içinde yok saymanız hata olur.

Ben bu yanıttan bir şey anlamadım.

Israrlı sorularıma ise yanıt alamadım. (...)"

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
  1. Abdullah Gül
  2. Fatih Altaylı

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