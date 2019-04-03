Aday olmayan eski muhtar tekrar seçildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde aday olmayan muhtar eski muhtar İhsan Pektaş, aday olmamasına rağmen tekrar muhtar seçildi.

Aşağı Yoncaağaç köyünde iki dönemden beri muhtarlık görevini yürüten İhsan Pektaş, “Artık dinleneceğim” diyerek 31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Köylülerin “bırakma” diye ısrar etmesine rağmen aday olmayan Pektaş’a 4 adayın daha bulunduğu sandıktan el yazısıyla kağıtlara yazılmış 116 oy pusulası çıktı. Diğer adaylar Şerif Kayış, 93 oy, Mustafa Pektaş 55 oy, Ahmet Aygün 35 oy, Mehmet Varol 11 oy aldı. Muhtar olduğunu ilçede öğrenen ve hayli şaşıran İhsan Pektaş, köylünün tercihine sırtını dönemeyeceğini, bu nedenle muhtarlık görevine devam edeceğini söyleyerek, ” Köylümün bana güvenini boşa çıkarmamak için muhtarlık görevini şimdi daha büyük bir azimle sürdüreceğim” dedi.