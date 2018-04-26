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Burdur Valisi Şerif Yılmaz adaylık için istifa etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın da bugün milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceği öğrenildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:34
Burdur Valisi Şerif Yılmaz adaylık için istifa etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.

BİLECİK VALİSİ DE ADAYLIK İÇİN İSTİFA EDECEK

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:34
  1. Manisa
  2. Bilecik
  3. Burdur
  4. Şerif Yılmaz
  5. Bilecik Belediye Başkanlığı

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