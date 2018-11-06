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Aday olacakları iller belli oldu

AK Parti'de yaklaşan seçimler öncesinde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun aday gösterileceği illerle alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

06 Kasım 2018 Salı 19:15
Aday olacakları iller belli oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Mehmet Özhaseki'nin Ankara, Süleyman Soylu'nun da İzmir adayı olacağının konuşulduğunu aktardı.

Dicle Canova'nın aktardığı bilgiler şöyle:

Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olacağına ilişkin kulisler bugün çok hareketliydi Meclis'te. Grup toplantısı her zamankinden daha kalabalıktı. Aday adayları da gelmeye başladılar. Kulis yapıyorlar.

Kulislerde Binali Yıldırım'ın ismi konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' demedi, 'bakarız' demedi. "Takvim içinde hayata geçiririz" dedi.

Özhaseki'nin adaylığı kesin gibi

Cumhurbaşkanı MKYK'dan da üç büyükşehir için isim istedi. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı'nda.

Ankara kritik bir şehir. Burada iki isim öne çıkıyor. Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki. Ancak partililerin büyük bir kısmı Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adaylığının kesinleştiği görüşünde.

İzmir için Süleyman Soylu

Süleyman Soylu için İzmir'den de aday gösterileceğini söyleyenler, buna işaret edenler var. MKYK'da isim alınırken Süleyman Soylu'nun yazıldığını biliyoruz.

İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ı önerenler olduğu da konuşuluyordu.

Ankara'da Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım aday gösterilirse iki isim Meclis'te eksilmiş olacak seçilirlerse. Ancak milletvekillerinin belediye başkan adayı olması durumunda milletvekillikleri hemen düşmüyor. Yani seçim propagandaları sonuna kadar aynı zamanda vekil olarak kalıyorlar.

Eğer kazanırlarsa, 15 gün içerisinde bir tercih hakkı kullanmaları gerekiyor. Belediye Başkanlığından yana tercih yaparsa milletvekilliği düşüyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Süleyman Soylu
  5. Mehmet Özhaseki

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