Aday öğretmenlere Ahlat’ın tarihi mekanları gezdirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere ilçenin tarihi mekanları gezdirildi.

Yapılan ziyaret hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “2018-2019 eğitim öğretim yılında görev başlayan öğretmenlerimize Ahlat’ı tanıtmak amacıyla bugün tarihi yerlere gezi düzenlendi. Daha önce kurumsal ve okul ziyaretlerini tamamlayan aday öğretmenlerimiz, bugün de Ahlat Müzesi’ni, Selçuklu Mezarlığı’nı, Harabe Şehir’i ve Emir Bayındır Kümbeti’ni ziyaret etti. Tarihi ilçemizi gezen öğretmenlerimiz, bu gezi ile Ahlat’ımızın tarihine, kültürüne birebir şahitlik ettiler. Öğretmenlerimiz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği bu geziden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler” dedi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gezinin organizesinde ve tarihi mekanların tanıtılması noktasında kendilerine yardımcı olan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Şube Müdürü Bülent Bildirici, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, Alakır Ortaokulu Müdürü Abdullah Tekin ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Selami Reisoğlu’na teşekkür etti.