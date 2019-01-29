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Aday gösterilmeyen CHP'liden zehir zemberek sözler

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yeniden aday gösterilmemesine ilişkin açıklamada bulunan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, CHP Genel Merkezi'nin ilçede kazanamayacak bir aday gösterdiğini savundu.

29 Ocak 2019 Salı 17:06
Aday gösterilmeyen CHP'liden zehir zemberek sözler

İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, CHP Genel Merkezi'nin ilçede kazanamayacak bir aday gösterdiğini savundu.

Şahin, CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yeniden aday gösterilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararı büyük bir hata olarak değerlendirdiğini belirtti.

Kararın ilçeye de haksızlık olduğunu iddia eden Şahin, bu haksızlığın 3 Şubat'ta yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısında giderilmesini umduklarını bildirdi.

"AK Parti'nin kazanması için ne gerekiyorsa yaptı"

İlçede CHP oylarını artırdıklarını anlatan Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Merkezimiz, Menemen'de kazanamayacak bir ismi aday göstererek adeta CHP'nin kaybetmesi ve AK Parti'nin kazanması için ne gerekiyorsa yaptı. Sayın Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimizden Menemenli hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığın acilen giderilmesini istiyorum. Bu kararda ısrar edilirse Menemen AK Parti'ye teslim edilecektir. Karar, şahsım adına veya diğer aday adayı arkadaşlarım adına düzeltilecek olursa 20 yıldan bu yana belediye burçlarında dalgalandırdığımız CHP bayrağı ilelebet inmeyecektir."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:06
  1. İzmir
  2. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin
  3. CHP Genel Merkezi
  4. CHP Parti Meclisi (PM)
  5. AK Parti
  6. CHP Parti Meclisi

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