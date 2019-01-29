Aday gösterilmeyen belediye başkanı isyan etti: Genel merkezin kararını tanımıyorum

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yayla Meydanındaki Atatürkevi önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, demokrasilerde en büyük gücün halk gücü olduğunu söyledi.

Tezahüratlara karşılık, "Böyle yaparsanız ağlarım, tıkanırım" diyen Kesimoğlu, "Diklenmeden dik durdum, sadece ve sadece halkın gücü karşısında bugün de saygıyla önünüzde eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Olumsuz tabloyu gerçekleştirenlerin bu kalabalıktan yükselen sessiz çığlığı duyması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, Türkiye'nin Kırklareli'den yükselen bugünkü umut ve aydınlık ışığını beklediğini belirtti.

Tekrar belediye başkanlığına talip olduğunu 4 ay önce CHP Genel Merkez yöneticilerine bildirdiğini söyleyen Kesimoğlu, "Ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum çünkü ben demokrasi dedim, hak, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacak bir yanlışım yok, bu irademi ortaya koyarken gücümü sizden aldım" şeklinde konuştu.

'Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz'

Kesimoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"2014 yılında genel başkanım bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, aday oldum sizler bu görevi yüzde 38'le bana verdiniz. 5 sene sonra ilk kez genel başkanımızla görüştüm, anketler yüzde 70, bu anketleri gösterdim. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakını bu iradelerini imzalarıyla ortaya koydular. Milletvekilliğimde ön seçimlerde birinci sırada milletvekilleri oldum, bunda da ön seçim istedim çünkü ben demokratım. 'Onurumla oynamayın Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın' dedim. Kırklareli örgütümüzün yazılı beyanları, sözlü şifahi beyanları görmezden gelindi. Örgütün temennisini nasıl görmezden gelirsiniz. Kırklareli halkı 'Kesimoğlu' diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz, işte buna isyanım, bunu kabul etmiyorum."

CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığına Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti.