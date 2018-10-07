0553 313 94 23

CHP'li Akif Hamzaçebi'den adaylık sinyali

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, yerel seçimde aday gösterilirse kazanacağını iddia etti.

07 Ekim 2018 Pazar 11:18
CHP'li Akif Hamzaçebi'den adaylık sinyali

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te katıldığı CHP'de adaylık başvurularının başladığını belirtti. Hamzaçebi, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği için aday olmak isteyenlerin 19 Ekim akşamına kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Hamzaçebi'nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istiyoruz.

"Aramızda sorun yok"

Muharrem İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir küskünlük yok. Asla. Aramızda bir sorun yok.

"Aday gösterilirsem kazanırım"

Aday gösterilirsem kazanırım. Adayım, çalışıyorum, hala iddialıyım. Yapılacak bütün araştırmalarda ben çıkacağım. AK Parti'nin adayı kim olacak ondan hiç emin değilim. ama güçlü bir aday gösterilecektir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:18
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Akif Hamzaçebi
  5. CHP
  6. Aday

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, formayı Atiba Hutchinson'a verdi!
    1. Şenol Güneş, formayı Atiba..
    2. Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    3. MHP'de FETÖ tedbiri!
    4. Türkiye'de ilk defa Karacabey'de..
    5. Bursa'da iki siyah kuğu görüntülendi
    6. 4,5G'li sayısı 3G'lileri 8'e katladı
    7. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    8. Çin'de bıçaklı saldırı! Ölü ve..
    9. Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı..
    10. 15 keçiyi çaldılar, 5 kilometre sonra..
    11. Adalı'dan transfer müjdesi!
    12. YÖK'ten mühendislik öğrencilerine..
    13. Çin’de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü,..
    14. Erdoğan, McKInsey tartışmalarına son..
    15. Erdoğan'dan HÜDA PAR'a telgraf
    16. İran'da başladı, Türkiye'ye de sirayet..
    17. O şehirlerde sıcaklık sıfırın altında
    18. Türkiye'den S-400 çıkışı!
    19. Çakıcı'dan cezaevi müdürüne tehdit!
    20. Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!