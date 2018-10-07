CHP'li Akif Hamzaçebi'den adaylık sinyali

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te katıldığı CHP'de adaylık başvurularının başladığını belirtti. Hamzaçebi, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği için aday olmak isteyenlerin 19 Ekim akşamına kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Hamzaçebi'nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istiyoruz.

"Aramızda sorun yok"

Muharrem İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir küskünlük yok. Asla. Aramızda bir sorun yok.

"Aday gösterilirsem kazanırım"

Aday gösterilirsem kazanırım. Adayım, çalışıyorum, hala iddialıyım. Yapılacak bütün araştırmalarda ben çıkacağım. AK Parti'nin adayı kim olacak ondan hiç emin değilim. ama güçlü bir aday gösterilecektir.