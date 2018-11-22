AKPM aday beğenmiyor... 10 Türk hakimi veto ettiler!

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığı için Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) aday beğendiremiyor. Avrupa'ya 10 isim bildiren Türkiye'nin adaylarını her seferinde 'yetersiz' bulan AKPM bünyesindeki Hakim Seçme Komisyonu, adayların mesleki yeterliliklerini tespit etmekten çok siyasi görüşünü ve FETÖ'ye yönelik tavrını öğrenmeye çalışarak ihsas-ı reyde bulunmalarını istiyor.

Hakim adaylarına mülakatta “FETÖ bir terör örgütü müdür?” şeklinde soru soruluyor. AİHM'de Türkiye adına hakim olarak görevli Işıl Karakaş'ın görev süresinin 30 Nisan 2017'de dolmasının ardından Ankara, Dr. Hacı Ali Açıkgül, Fatma Bilim ve Yusuf Aksar'dan oluşan ilk listeyi 2016 Aralık ayında AKPM bünyesindeki 'Danışma Paneli'ne gönderdi.

Sadece öz geçmişler üzerinden değerlendirmelerde bulunabilen ve adaylarla mülakat yapmaya yetkili olmadığı öğrenilen Danışma Paneli, belirlenen üç adayla ilgili 'uygun değil' görüşü bildirdi.

İkinci listeye de red

Bunun üzerine Avukat Famile Arslan, Yargıtay Üyesi Basri Bağcı ile o dönem Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Dr. Ergin Ergül'den oluşan yeni liste hazırlanarak 5 Nisan 2017'de talep bir kez daha iletildi. Danışma Paneli bu üç adayı da beğenmeyerek 'uygun değil' şeklinde görüş belirtti.

Ancak Danışma Paneli'nin görüşüne bu kez itiraz eden Ankara, listeyi AİHM Hakimi Seçme Komisyonu'na sundu. Komisyon 3 adayı mülakata aldı. AİHM yargıçlığı için adayların, İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmesi, Türk hukuk sistemi ve uluslararası kamu hukukuna hakim olması, insan hakları alanında çalışma yapmış olması gibi şartlar aranıyor. Ancak Komisyon, adayların söz konusu şartları taşıyıp taşımadığına bakmak ve mesleki yeterliliklerini ölçmekten çok siyasi görüşlerini öğrenmeye çalıştı.

İleride AİHM'e taşınabilecek güncel ve siyasi konulara ilişkin sorulara maruz kalan adaylardan açıkça ihsas-ı reyde bulunmaları istendi. Mesleki yeterliliklerini ölçmeye yönelik hiçbir soru yöneltilmeyen adaylar ikinci kez 'yetersiz' bulunmuş oldu.

Süreç tamamlanacak mı

Bunun üzerine AKPM'ye üçüncü kez aday listesi gönderildi. AİHM yargıçlığı için aday gösterilen son listede ise Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Selami Kuran ile öğretim üyesi Selma Öztürk Pınar yer aldı. Süreç tamamlanmadan Selma Öztürk Pınar adaylıktan çekilince yerine Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar aday gösterildi.

Hakim Seçme Komisyonu, mülakat yaptığı adaylar hakkında AKPM'ye 'listenin reddedilmesi' tavsiyesinde bulununca Selami Kuran adaylıktan çekildi. Kuran'ın çekilmesiyle iki isme düşen liste AKPM Genel Kurulu'na gitmedi ve süreç tamamlanamadı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Kuran'ın yerine yeni aday belirlenmesi için yeniden ilana çıktı. Necati Polat ve Esra Gül Dardağan Kibar'ın yanında üçüncü isim belirlenerek 12 Kasım'da Danışma Paneli'ne gönderildi.

AKPM'deki yeni Türk yargıç için seçimin 2019'da yapılması planlanırken, söz konusu mülakattan bu kez nasıl bir sonucun çıkacağı merak ediliyor. Bu arada yeni yargıç belirlenene kadar Türkiye adına 2008'den beri AİHM'de bulunan Işıl Karakaş görevine devam edecek.