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"Aday açıklamasını hafta sonunda yapacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "(Belediye başkan adayları) Bugün arkadaşlarımız, adaylarımızın bir kısmını açıklayacağımızı duyurmuştu ama hafta sonunda yapacağımız İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu toplantısında ilk açıklamaya yapmanın daha isabetli olacağını ifade ettiler. Bundan dolayı da aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız"

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
"Aday açıklamasını hafta sonunda yapacağız"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün arkadaşlarımız, adaylarımızın bir kısmını açıklayacağımızı duyurmuştu ama hafta sonunda yapacağımız İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu toplantısında ilk açıklamaya yapmanın daha isabetli olacağını ifade ettiler. Bundan dolayı da aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada bir çok gelişme olduğunu belirtti.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı insan hakları ihlallerini eleştiren Karamollaoğlu, bu ihlallerin son bulmasını temenni etti.

Karamollaoğlu, "Yeni yıl, Türkiye'nin yasaklardan arındırıldığı, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı ve iktidar partisinin devletin her imkanını hoyratça kullandığı bir yıl olmasın." ifadesini kullandı.

- "Binali Yıldırım adaylıktan vazgeçsin"

"Kanunun yerini talimatlar, Meclis'in yerini saray, 80 milyonun iradesini bir kişi almış." diyen Karamollaoğlu, anayasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğunu ileri sürdü.

Karamollaoğlu, "Bunun en somut örneği TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi. Anayasa ortada. Anayasa değişmedi. Bu madde duruyor. Madde diyor ki, 'TBMM Başkanı hiçbir siyasi partinin toplantılarına bile katılmaz' aday olmayı bırakın. Bu ne pervasızlık." değerlendirmesini yaptı.

Bu adaylığın meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugün arkadaşlarımız adaylarımızın bir kısmını açıklayacağımızı duyurmuştu ama hafta sonunda yapacağımız İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu toplantısında ilk açıklamaya yapmanın daha isabetli olacağını ifade ettiler. Bundan dolayı da aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı
  2. Temel Karamollaoğlu

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