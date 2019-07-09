Adapazarı’nda sahipsiz hayvanların tedavileri daha hızlı olacak

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi’nde çeşitli yaş grupları ve anneli yavrulu bölümleriyle 200 sokak hayvanının bakımı yapılıyor. Günlük ortalama 20 sahipsiz hayvanın tedavi işlemleri tamamlanarak doğal yaşam hakkı olan doğaya salınıyor. Doğal yaşam alanında yaşamalarına engeli olan sahipsiz hayvanlar ise Bakımevi’nin belirlenen yeşil alanında bakımları sürdürülüyor. Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi’ne start veren Adapazarı Belediyesi, Geçici Bakımevi’ndeki yeniliklerine devam ediyor. Başkan Işıksu, “Sahipsiz hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve tedavilerinin daha kısa sürede yapılabilmesi için çalışmamız sürüyor. Son sistemli bir röntgen cihazı kurduk. Misafirlerimizin tedavileri daha hızlı olacak” dedi.

Adapazarı’nda sahipsiz hayvanlar konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Rehabilitasyon projemizle kapsamlı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sahipsiz hayvanların tedavilerini hızlandırmak amacıyla gerekli çalışmayı yaptık. Yeni cihaz bu anlamda önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacak. Gerekli fiziksel ve tıbbi veterinerlik hizmetlerine haiz ekipmanları sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.