Adapazarı’na çocuk hakları sokağı geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve komite üyeleri,“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” kapsamında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile bir araya geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Başkan Işıksu’nun yakın ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti paylaşarak teşekkür etti. Zor, çocuk işçiliğinin, çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, bu konuda il müdürlüğü olarak büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyada çalışan milyonlarca çocuğun sorununa dikkat çekmek amacıyla belirlenen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün anlamlı olduğuna dair inancını paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, “Devletimiz çocuk hakları konusunda gereken hassasiyetini göstererek, çocuk haklarını anayasa ile güvence altına almıştır. Bu haklara göre kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Yasal olmayan yollarla çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik Emniyet ve Zabıta Teşkilatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri mücadelelerini sürdürüyorlar. Biz de Adapazarı Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda bu hassasiyeti gözetiyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi olarak tüm kesimlere özellikle çocuklara karşı büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Başkan Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak tüm kesimlere özellikle çocuklarımıza karşı büyük hassasiyet gösteriyoruz. Çocuk Hakları Sokağı projemizle ilgili tüm çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Çocuk Hakları Sokağı Projesi ile birlikte çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta düşlerini gerçekleştirecekleri, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak hazırlanacakları, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayacağız ve Adapazarı’mızın çocuk dostu şehir hüviyeti kazandıracağız. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlamak üzere. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Belirlediğimiz bir sokak, güvenlik tedbirleri alınarak 24 saat gözetim altında olacak ve sokakta bulunan bütün çalışmalar tüm çocuklarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek” diye konuştu.