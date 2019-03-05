Adapazarı Belediyesi’nde ‘Bina Deprem Yönetmeliği’ eğitimi

Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerine Adapazarı Belediyesi Teknik Birim personeli, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile özel sektörde çalışan teknik personel katıldı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Akademisyenlerinden Prof.Dr. Erkan Çelebi, Prof. Dr. Adil Altundal, Prof.Dr. Zeki Gündüz, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kasap ve Dr. Öğretim Üyesi Necati Mert’in verdiği eğitim seminerinde; deprem yer ve hareketleri, temel zemini ve temellerin tasarımı, taşıyıcı sistemlerin tasarımı için özel kurallar, mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Adil Altundal, 1998 Afet Bölgelerinde yapılan yapılar hakkındaki yönetmelikten sonra;“2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”nin depreme dayanıklılık hakkında devrim niteliğinde olduğunu ifade etti.