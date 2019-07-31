Adapazarı Belediyesi toplu sünnet şöleni yapacak Adapazarı Belediyesi, geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları sona erdi.

Adapazarı Belediyesi, geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları sona erdi. 131 çocuğun aileleri ve sevdikleri ile birlikte olacakları sünnet şöleni, 2 Ağustos’ta yapılacak.

Adapazarı Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni 2 Ağustos Cuma günü saat 15.00’da Can Düğün Salonunda yapılacak. 6 ile 14 yaş grubundaki çocukların müracaat edebildiği sünnet şöleninde toplam 131 çocuk sünnet edilecek. Sünnet Şöleninde palyaço, oyun grupları, eğlence, pamuk helva ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.