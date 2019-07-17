Adapazarı Belediyesi ile Kızılay arasında işbirliği

Adapazarı Belediyesi, Kızılay ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Toplumsal Yardımlaşma Marketi işbirliği protokolü gerçekleştirdi.

Protokol, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul arasında yapıldı. Adapazarı Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen buluşmaya Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, Muhasip Hasan Öztunç, Şube Sekreteri Leyla Deniz, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul, Kurumsal İletişim Müdürü Özgül Tetik ve The Global FoodBanking Network Asya ve Ortadoğu Bölge Müdürü Temsilcisi Gabriela A. Reno katıldı.

Protokol ile Adapazarı Belediyesi Toplumsal Yardımlaşma Marketi’ne Kızılay ve TİDER tarafından gıda ile giyecek yardımı sağlanacak. Protokol öncesi konuşma yapan TİDER Genel Müdürü Tibukoğlu, Adapazarı Belediyesi Toplumsal Yardımlaşma Marketi’ni gezdiklerini belirterek, “Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Markette sistemin çok güzel işlediğini gördük. Bu konuda Adapazarı Belediyesi Sosyal Marketin doğru adres olduğuna inanıyoruz” derken The Global FoodBanking Network Asya ve Ortadoğu Bölge Müdürü Temsilcisi Gabriela A. Reno, 10 ülke ile çalıştıklarını Adapazarı Belediyesi Toplumsal Yardımlaşma Marketi’nin en düzenli sosyal marketlerde ilk sıralarda yer aldığını dile getirerek Başkan Mutlu Işıksu’yu tebrik etti.

Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, Adapazarı Belediyesi Toplumsal Yardımlaşma Marketi ile güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Sosyal Markette ihtiyaç sahiplerine birlikte ulaşmaya çalışıyoruz ve sistem başarıyla işliyor. İşbirliği ile güzel çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, “Kızılay köklü ve çok önemli bir kurumumuz. TİDER de güzel çalışmaları ile farklılığını gösteriyor. Gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Adapazarı’mızın her noktasında yaşayan ihtiyaç sahiplerini tespit etmek, daha nitelikli destekler sağlamak için çalışıyoruz. Uyum içinde, güzel ve örnek çalışmalar sergilemek için gayret edeceğiz. Güçlü işbirlikleri ile yardımlar inşallah daha da artacak” şeklinde konuştu.