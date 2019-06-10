Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Adapazarı Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleşti.

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında yapıldı. Mecliste 18 gündem maddesi görüşüldü. Adapazarı Belediye Meclisi toplantısında gündem maddeleri dışında söz alan MHP’li Meclis Üyesi Ali Eroğlu, ilimizde verimli tarım arazilerinin bulunduğuna dikkat çekerek, Adapazarı’nda 84 mahalle olduğunu bu mahallelerden 46’sının tarım ve hayvancılıkla geçim sağladığı söyledi. Eroğlu, bu bölgelerde eksikler tespit edilerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmasını önerdi. MHP’li meclis üyesi Erbay Kayatürk, kapalı pazaryerlerine numaratörler kurularak müşterinin nereden ne aldığını bilmesi gerektiğini söyledi. Kayatürk, ayrıca ağır tonajlı araçların şehir merkezine girerek parke ve yolların çabuk bozulmasına sebebiyet verdiğini ve parkelerin döşenirken daha dikkatli döşenmesi gerektiğini belirtti.

“Başkan Işıksu’ya teşekkür”

İYİ Parti Meclis üyesi Ahmet Bıçkıcı, ana arterlere ekilen çiçeklerin belli bir süre sonra solduğunu belirterek daha kalıcı olan çalı grubu bitkiler dikilmesi önerisinde bulundu. Bıçkıcı ayrıca şehrin belirli bölgelerine çeşme yapılmasını önerdi. CHP’li Meclis Üyesi Haluk Akbay, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün açılması sebebiyle Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür etti. AK Partili Meclis Üyesi Behlül Bayrak ise başkan ve başkan yardımcılarının gayretleri ile Ramazan Bayramı’nda seyyar satıcı sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, esnafın teşekkürlerini Başkan Işıksu’ya ve meclise sundu.

“Projeler için yetki verildi”

Gündem maddelerinde yer alan “Katı Atık Toplama ve Nakil ile Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi İşi” ve “Sokak Hayvanlarının Geçici Bakımevinde Beslenmesi ve Korunması ile ilgili Hizmet alımı” ile “Emzirme ve Bebek Bakım Odaları” projesinin hayata geçirilmesi için Başkan Mutlu Işıksu’ya yetki verildi. Meclis Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, Ramazan ayında, bayramda ve sonrasında şehir merkezinde Zabıta ekiplerinin koordineli çalıştığını ve bu çalışmanın başarılı olduğuna dair geri dönüşler aldığını kaydetti. Zabıta ekiplerine ve çalışmalara destek veren esnafa teşekkür eden Başkan Işıksu, “Denetim, güveni zedelemez, çalışma arkadaşlarımızın yaptığı işe güveniyoruz ancak denetim elbette olacaktır. Esnafımız bizim canımızdır. Ticaretin merkezi Adapazarı’mızda esnafla birlikte ekiplerimiz adım adım ilerleyecek, sorunları en aza indirecek, çok daha güzel ve daha düzenli bir Adapazarı’na hep birlikte kavuşacağız” diye konuştu.

“Beş proje hayata geçiyor”

Seçim öncesinde kamuoyu ile paylaştıkları projeleri hayata geçirmek için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Işıksu, “Tüm ekiplerimiz hassasiyetle, gece gündüz çalışıyor, 7/24 belediyecilik hizmetlerine devam ediyorlar. Parke ihalesini geçtiğimiz günlerde tamamladık ve ihalelerimiz asfalt ve diğer alanlarda devam edecek. Adapazarı’mız bu şehrin merkezi. Adapazarı’mızın kimliğini, konumunu daha da güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz, atacağız. Bu doğrultuda hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Hanımefendilerin şehir yaşamında daha rahat koşullarda ihtiyaçlarını gidermeleri için Bebek Bakım Odaları kuruyoruz. Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projemize başladık, barınağımızı güçlendiriyoruz. Sıfır Atık Projemizi Yenikent Bölgemizden başlatacağız, ayrıca Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projemiz ile entegre bir şekilde çalışacak ve böylece sorunları da minimize etmiş olacağız. Daha temiz yaşam alanları için Her İnsan Bir Fidan projemize de başladık. Hemşehrilerimiz için Adapazarı’mızın nüfusu kadar ağaç dikmek istiyoruz. Şehir Müzesi sözümüz vardı, biliyorsunuz, o projede de ciddi mesafe aldık. İnşallah adım adım çalışacak ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediyesi bir sonraki meclis toplantısını 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirecek.