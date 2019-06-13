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Adapazarı Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Adapazarı Belediyesi, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:58
Adapazarı Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Adapazarı Belediyesi, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ayrıca larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler 5 araçla, 84 mahallede belirlenen tüm noktalarda etkin ilaçlama çalışması uyguluyor.


Vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamaların da kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Havaların ısınması ile birlikte başlattığımız ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız devam ediyor. 84 mahallemizin tamamında bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:58
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